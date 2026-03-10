Μαξίμου: «Όχι μέτρα τύπου fuel pass» – Εντός της εβδομάδας τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης [Βίντεο]

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα στήριξης των πολιτών αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού από το Παρίσι, όπου συμμετέχει σε σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια που συγκαλεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζεται ότι δεν εξετάζονται μέτρα τύπου “fuel pass”, αλλά ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά από την άνοδο των τιμών.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η χώρα, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί από το 2019 και μετά, διατηρεί δημοσιονομική ισορροπία, γεγονός που –όπως αναφέρουν– επιτρέπει την επιστροφή μέρους της υπεραπόδοσης της οικονομίας στους πολίτες μέσω στοχευμένων μέτρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε μετά τη σχετική σύσκεψη βρέθηκε στο ΕΡΤnews και τον Απόστολο Μαγγιριάδη σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι στις συσκέψεις εξετάζονται παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων αισχροκέρδειας, επισημαίνοντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.

Η ακρίβεια και η πίεση στο κόστος ζωής αποτελούν, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, παράλληλα με τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Οι ατάκες «φωτιά» στην τριμερή Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου: «Αδέλφια μας δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι» – «Επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη» – «Είμαστε θύματα παράνομης εισβολής»

Πολλαπλά και ηχηρά μηνύματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη στήριξη στην Κύπρο, έστειλαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν στην Πάφο.

Η τριμερής συνάντηση είχε έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, στον φόντο μίας ιδιαίτερης συγκυρίας κατά την οποία η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου.

O Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε τη συμμετοχή της Γαλλίας μαζί με τους εταίρους σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ασύμμετρες απειλές λόγω του πολέμου στο Ιράν, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες: Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση. Ειδικότερα για τον Λίβανο, οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου. Εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.

Από τις δηλώσεις των τριών ηγετών θα πρέπει να τονιστεί η αποφασιστικότητα του Εμανουέλ Μακρόν για υπεράσπιση των ευρωπαϊκών εδαφών όπως είναι αυτό της Κύπρου, η συγκινητική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ποτέ η Μεγαλόνησος δεν θα αφεθεί μόνη της, αλλά και η υπενθύμιση του Χριστοδουλίδη ότι η Κύπρος είναι θύμα εισβολής και παράνομης κατοχής.

Χριστοδουλίδης: Τα ελληνικά F-16 και οι φρεγάτες αντανακλούν την κοινή μας ιστορία

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία τους, τόνισε στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, ότι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την σταθερότητα στην περιοχή.

«Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. «Αγαπητέ Κυριάκο δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους που η παρουσία των F-16 και των δυο φρεγατών συγκίνησαν όλους μας, και ανέδειξαν του ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο είπε ότι η ανταπόκριση του με τη φρεγάτα και το αντιαεροπορικό σύστημα Μιστράλ, απέδειξε ότι η Γαλλία είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κύπρου. Είπε επίσης ότι αυτή η αλληλεγγύη αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, αφού ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξή τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα, πρόσθεσε: «Οι εξελίξεις μάς υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον».

Ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή. «Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι’ αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» κατέληξε.

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε». Ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία», ενώ «η επίθεση με drone μάς οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και τη φρεγάτα», χαιρετίζοντας τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε, δε, ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Ο Μακρόν κατέστησε μάλιστα σαφές ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας. Προανήγγειλε, μάλιστα, τη συμμετοχή της Γαλλίας μαζί με τους εταίρους, σε συνδυασμένη επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση». Τέλος, ο Μακρόν σημείωσε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεσμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη – Προειδοποίηση για μεγάλες προσφυγικές ροές

«Από εδώ, από την Κύπρο, μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια του νησιού είναι προτεραιότητα.

«Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης, έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο εξάλλου με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυρή, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί. Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες, αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» συνέχισε.

«Γι’ αυτό και σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες, προκειμένου να δώσουν το παρόν της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα. Δυο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μια το καμάρι του ελληνικού στόλου η φρεγάτα Κίμωνας και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο. Και πράγματι θα είναι μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ στην Κύπρο. Ο Κίμων, όπως είπε, αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δικιά του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, δε, στη βοήθεια της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός είπε: «Αλλά, αγαπητέ Εμανουέλ, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν κι άλλοι εταίροι μας και πρώτοι από αυτούς η φίλη Γαλλία. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σου».

«Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη, και αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης. Αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία που ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42, παράγραφο 7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε μάλιστα για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμβολισμοί της συνάντησης

Το γεγονός ότι οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών έγιναν στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο από μόνης της στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Το κλίμα ήταν εγκάρδιο και έδειξε την αποφασιστικότητα των τριών χωρών για έμπρακτη στήριξη και συνερασία. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που, στις Βρυξέλλες, επανέρχεται στην επιφάνεια και η συζήτηση για το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενεργοποιεί ή να προετοιμάζει εργαλεία συλλογικής άμυνας και πολιτικής αντίδρασης όταν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου.

«Η απόφαση εντάσσεται στην ενεργοποίηση, σε επίπεδο επιχειρήσεων και όχι απλά ασκήσεων, του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας – Κύπρου, επιβεβαιώνοντας ότι Αθήνα και Λευκωσία λειτουργούν με κοινό στρατηγικό σχεδιασμό σε περίπτωση απειλής» ανέφερε πρόσφατα ο απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, Δημήτρης Κουπατσιάρης μιλώντας στο EleftherosTypos.gr σχολιάζοντας αρχικά την άμεση κινητοποίηση της Αθήνας να σταθεί στο πλευρό της Λευκωσίας και συνεχίζει: «Αυτή η πρωτοβουλία της Ελλάδας επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προκειμένου να επαναξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό που ήθελε χρόνια η Ελλάδα και η Κύπρος με το ενιαίο αμυντικό δόγμα το υλοποίει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αποδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την πανστρατιά υποστήριξης και στήριξης από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία. Η ακαριαία στήριξη που προσέφερε η ελληνική κυβέρνηση στην Κυπριακή Δημοκρατία μετά τη διπλή επίθεση που δέχτηκε η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου δημιουργεί νέα δεδομένα ως προς την προβολή ισχύος στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».