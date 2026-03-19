Market Pass για τρόφιμα: Ποιοι θα το πάρουν και πότε θα δουν τα πρώτα χρήματα – Για ποιους θα ισχύει αναδρομικά

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε για το νέο Market Pass 2026, ένα voucher για τρόφιμα που θα παρέχεται στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το μέσο ποσό του voucher θα ανέρχεται περίπου στα 40 ευρώ ανά νοικοκυριό, ενώ η πρώτη πληρωμή θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, καλύπτοντας τις ανάγκες από τον Μάρτιο του 2024.

Όπως εξήγησε η υπουργός, το Market Pass θα αποστέλλεται μηνιαίως μέσω email και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία, προσφέροντας στα νοικοκυριά ευελιξία στη χρήση για προϊόντα πρώτης ανάγκης. Το ποσό κάθε voucher θα προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού, με στόχο να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες όλων των μελών.

«Το νέο σύστημα είναι πιο δίκαιο», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, εξηγώντας ότι το προηγούμενο πλαίσιο συχνά αδικούσε τους δικαιούχους, είτε γιατί δεν λάμβαναν το σωστό ποσό, είτε επειδή τους παρέχονταν προϊόντα που δεν χρειάζονταν. Η πρώτη πληρωμή θα είναι αυξημένη, καθώς θα περιλαμβάνει και τα αναδρομικά ποσά για όσους είχαν δικαίωμα από πέρσι.

Ποιοι δικαιούνται το Market Pass

Άτομα και οικογένειες που λαμβάνουν σήμερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από 1η Μαρτίου 2024, αλλά σήμερα δεν το λαμβάνουν.

Πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με πιστοποίηση από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων ή Κέντρα Κοινότητας.

Συνολικά, περίπου 210.000 νοικοκυριά θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει αναδρομικά το διάστημα από τον Μάρτιο του 2024, διασφαλίζοντας ότι κανείς δικαιούχος δεν θα μείνει εκτός.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το μέτρο θα ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, παρέχοντας τακτική και στοχευμένη στήριξη για την αγορά βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.