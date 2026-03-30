Μαρινέλλα: Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους στην κηδεία της

Στην μοναδική Μαρινέλλα θα πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, την Τρίτη 31 Μαρτίου, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08.00 έως τις 13.00.

Αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους, όπως αποκάλυψε η Μαίρη Αυγερινοπούλου στο Πρωινό, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα εκφωνήσουν λίγα λόγια αγάπης. Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο μοναδικά πρόσωπα που θα μιλήσουν για εκείνη.

«Η Χάρις Αλεξίου ήταν για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε επικήδειους, θέλει όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να μιλήσει. Θα είναι αυτοί οι δύο, γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο, θέλουν όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

Ο μοναδικός Γιάννης Πάριος, μιλώντας στο Πρωινό, ανέφερε: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν “φεύγουν” ποτέ. Αυτοί είναι “φάροι”. Είναι “φάρος”. Η Μαρινέλλα δεν “έφυγε” ποτέ, ούτε πρόκειται να “φύγει” ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει». «Δεν ήταν η “μεγάλη κυρία (του ελληνικού τραγουδιού)”. Ήταν κυρία. Το “κυρία” φτάνει αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, στον ίδιο χώρο τρεις φορές αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα είναι ότι, ενώ ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει. Ερχόμαστε όλοι και την αγαπάμε».

«Αλήθεια; Πω πω… με συγκλονίζετε τώρα», είπε η Λίτσα Διαμάντη σοκαρισμένη μαθαίνοντας το θλιβερό περιστατικό. «Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη… Να έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα και θα τη θαυμάζω», συμπλήρωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Συγκλονισμένη είναι η Νάνα Μούσχουρη από τον θάνατο της Μαρινέλλας. «Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ. Κι όταν αργότερα βγήκα έξω το ’60, την κάλεσα κάποτε και ήρθε και έπαιξε στο BBC μαζί μου. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις τρεις-τέσσερις μέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες, και τελικά κάναμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, το Το Μινόρε της Αυγής», είπε.

