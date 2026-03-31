Μαρινέλλα: Η Ελλάδα υποκλίθηκε στη μεγάλη ερμηνεύτρια – Όλα όσα έγιναν στην κηδεία [εικόνες και βίντεο]

Στην αιωνιότητα πέρασε η Μαρινέλλα, με την κηδεία της να τελείται την Τρίτη στη Μητρόπολη Αθηνών σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Πλήθος επωνύμων, καλλιτεχνών, εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, συγγενείς, φίλοι και η οικογένειά της, είπαν το τελευταίο αντίο σε μία γυναίκα που έγραψε ιστορία στο μουσικό πεντάγραμμο.

Από τις 08.00, το πρωί της Τρίτης, η σορός της έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Η κόρη της και στενοί συγγενείς ήταν εκεί, εμφανώς συγκινημένοι.

Λίγα λεπτά μετά τις 13.00 η σορός μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη, ενώ στις 14.00 ξεκίνησε η νεκρώσιμος ακολουθία. Η ταφή έγινε σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα.

Σπαρακτική ήταν η στιγμή, κατά την οποία η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησαν επικήδειο λόγο για τη μοναδική ερμηνεύτρια.

«Μαρινέλλα μου είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω.. Μου το ζήτησες όμως κα δεν μπορώ να το αρνηθώ. Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Που δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την πορεία σου; Άνοιξες πόρτες, έριξες κάστρα, ήσουν ανατρεπτική και επίμονη μέχρι τέλους. Ήσουν πρότυπο για τις νέες γενιές. Θέλω ακόμα σου θυμίσω ότι κατάφερες κάτι απίστευτό: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες… Εσύ δεν πέθανες προχθές, έφυγες, πέταξες πάνω από το Ηρώδειο σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη», είπε ο Γιώργος Νταλάρας καταλήγοντας: «Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε παιδί από το χέρι. Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου και αν πας».

«Πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας στο Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί. Εκεί διάλεξες αρχόντισσα μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρώδειου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου. Ο κόσμος που σε λάτρευε δεν σε άφηνε να φύγεις. Όλη η Ελλάδα μιλάει για εσένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ. Μαρινέλλα μου καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή εκφωνήθηκε», είπε με δάκρυα στα μάτια η Χάρις Αλεξίου.

Πλήθος επωνύμων ήταν εκεί, με τους συναδέλφους της να μιλούν με λόγια αγάπης. «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα… Απ’ όπου κι αν πέρασε άφησε πολιτισμό», είπε η Τάνια Τσανακλίδου.

Η Ελεονώρα Ζουγάνελη, με συγκίνηση, είπε: «Ήταν μία μεγάλη προσωπικότητα, είμαι σίγουρη ότι το ταξίδι της στο φως θα είναι πολύ όμορφο και εύκολο».

«Η Μαρινέλλα ήταν εκπληκτική τραγουδίστρια, μακάρι να βρεθεί κάποιος να την αντικαταστήσει αλλά δεν νομίζω. Μοναδική στο είδος της, καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν η μάνα όλου του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος υπέροχος, με προστάτευσε με πήρε κάτω από τα φτερά της όταν πέθανε ο Στέλιος. Καλό παράδεισο», δήλωσε η Βάσω Κατσαβού, η σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο Γιώργος Ντάβλας και ο Τάκης Ζαχαράτος έφτασαν, νωρίς το πρωί, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Στη Μητρόπολη συνοδευόμενος από τον γιο του Αντώνη, ο Γιώργος Κατσαρός

Ο Γιώργος Νταλάρας έφτασε στη Μητρόπολη με τη γυναίκα του Άννα Νταλάρα και τον Γιώργο Κιμούλη

Οι πολιτικές προσωπικότητες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και η Όλγα Γεροβασίλη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βρέθηκαν στη Μητρόπολη.

Συντετριμμένος ο Τάκης Ζαχαράτος – «Έσπασε» μπροστά στη σορό της

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Βαθιά συγκινημένος για την απώλεια της καλής του φίλης, της γυναίκας που τον στήριξε επαγγελματικά και προσωπικά, «έσπασε» μπαίνοντας στο παρεκκλήσι και αντικρίζοντας το φέρετρο της.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή Breakfast@star, γονάτισε και φίλησε το ξύλο δείχνοντας πλήρως συντετριμμένος. Μάλιστα, όπως μετέφερε η Μαίρη Αυγερινοπούλου, ο καλλιτέχνης δεν θα φύγει στιγμή από το παρεκκλήσι θέλοντας να τιμήσει την αγαπημένη του Μαρινέλλα.

Μαίρη Αυγερινοπούλου: «Φορούσε ένα κόκκινο φουλάρι, ήταν πολύ όμορφη όταν τη χαιρετήσαμε»

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της σπουδαίας ερμηνεύτριας, μίλησε στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη και στο Buongiorno. Όπως είπε η δημοσιογράφος, όταν άνοιξε το φέρετρο πριν ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, είδαν τη Μαρινέλλα«πολύ όμορφη με κόκκινο φουλάρι».

«Όταν τη χαιρετήσαμε εμείς, να σας πω ότι ήτανε πολύ όμορφη και φορούσε και ένα κόκκινο φουλάρι. Και ακόμα και η φωτογραφία που είναι απ’ έξω, που εκεί χαιρετούν όλοι, είναι μία εμβληματική φωτογραφία με τη Μαρινέλλα να κουνάει τα χέρια της έτσι όπως μοναδικά εκείνη ήξερε», είπε χαρακτηριστικά.