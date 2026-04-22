Μαρινάκης: Σήμερα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέα θετικά μέτρα

«Την Τετάρτη (22/04) έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα – και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα για την προώθηση», ανέφερε χθες Τρίτη 21/04 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Προσέθεσε ότι θεωρεί πως «θα είναι μέτρα τα οποία, -όπως και όλα τα προηγούμενα, χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών- αν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους».

Τόνισε ωστόσο ότι «επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Άρα το να μιλάω επί υποθέσεων θα ήταν λάθος». Ζήτησε να περιμένουμε υπενθυμίζοντας ότι «επειδή μιλάμε για υπερπλεόνασμα, στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό σύσσωμη η αντιπολίτευση κατακεραύνωνε την κυβέρνηση για τα παραπάνω φορολογικά έσοδα τα οποία είχαμε και καλώς τα είχαμε και μιλούσαν για υπερφορολόγηση».

Αναφερόμενος στο θέμα των άρσεων ασυλίας, είπε: «Καταρχάς, δεν είναι θέμα γραμμής. Είναι ο σεβασμός σε αυτό το οποίο οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει για τον εαυτό τους – και αυτό το οποίο έχουν ζητήσει είναι να αρθεί η ασυλία τους, όχι γιατί πιστεύουν ότι είναι ένοχοι, αλλά για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Άρα οι ίδιοι έχουν μιλήσει για τους εαυτούς τους πριν από όλους εμάς». Συμπλήρωσε ότι από κει και πέρα οι βουλευτές, οι οποίοι είναι οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να αποφασίσουν, θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν.

Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την παρουσία του στην Ισπανία επισήμανε: «Οι χθεσινές, θυμωμένες και γεμάτες χαρακτηρισμούς ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν αδικαιολόγητες. Επισήμανα κάτι, μετά από ερώτηση συναδέλφου σας στη Θεσσαλονίκη: ανέβασε ένα πολύ χαριτωμένο βιντεάκι -άρεσε σε κάποιους, δεν άρεσε σε κάποιους άλλους ο κύριος Ανδρουλάκης για να μας γνωστοποιήσει κάτι που ξέραμε, βέβαια, την επίσκεψή του σε ένα σημαντικό προοδευτικό συνέδριο του κ. Σάντσεθ για τις προοδευτικές δυνάμεις. Και διαπιστώσαμε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας πήγε μέχρι την Ισπανία για να βγάλει σέλφι με τον κ. Σάντσεθ και να βγάλει ένα βιντεάκι. Θεωρώ, όχι μόνο εγώ συνολικά η κυβέρνηση, ότι είναι σημαντικό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, όπως αντίστοιχα κάνει και ο πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο Κογκρέσσο, σε πολύ πιο σημαντικά fora και σε πολύ σημαντικές ευκαιρίες να κάνει μια παρέμβαση -που δεν είδαμε παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη- για να προωθήσει τις εθνικές θέσεις. Γιατί όσο σημαντικό είναι να προωθούνται οι εθνικές θέσεις στο Eurogroup, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τη χώρα, είναι σημαντικό να προωθούνται χωρίς να αμφισβητούμε τις θέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη -αν μου επιτρέπετε- και στον χώρο των σοσιαλιστών. Γιατί δεν είδαμε ούτε ομιλία, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει το ΠΑΣΟΚ κι ας μη μου επιτίθεται, ούτε διμερή συνάντηση επίσημη με τον κύριο Σάντσεθ».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «το πώς θα εκπροσωπηθεί η χώρα, είναι πολύ σημαντικό – ξέρετε, στις εκλογές, οι πολίτες αποφασίζουν για δύο πράγματα. Πρώτον, το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, άρα πρόγραμμα, που ακόμα δεν έχουμε δει και ποιοι θα χειριστούν τα δύσκολα θέματα. Είναι κρίσιμο για τους πολίτες το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πάει σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο και δεν του δίνουν ούτε 2 λεπτά τον λόγο να μιλήσει».

Όσον αφορά το αν το γερμανικό μοντέλο αντιμετωπίζει το ρουσφέτι, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός ορθότατα άνοιξε τη συζήτηση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης για κάποιες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, στον εκλογικό νόμο και οι οποίες θα εφαρμοστούν μετά τις εκλογές. «Είναι μια πτυχή, σημαντική της Συνταγματικής Αναθεώρησης».

Τόνισε ταυτόχρονα ότι «ακόμα δεν υπάρχει κάτι τελικό. Κατατίθενται προτάσεις. Είδαμε ένα δημοσίευμα στον κυριακάτικο Τύπο, για παράδειγμα, για το περιβόητο γερμανικό μοντέλο. Υπάρχει ως πρόταση και το γερμανικό μοντέλο. Και υπάρχουν και άλλες προτάσεις που μιλάνε για μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Ένα δημοσίευμα ανέδειξε μια πρόταση. Εδώ είναι το δια ταύτα. Οι προτάσεις αυτές έχουν τεράστια αξία, όλες. Με άλλες συμφωνούν κάποιοι, με άλλες διαφωνούν κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν έχω κρύψει τα λόγια μου, έχω πει τις απόψεις μου, διαφωνούν κάποιοι, με άλλες διαφωνούν κάποιοι άλλοι. Αλλά σημαντικό είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και ανοίγει ο διάλογος. Είπε ποτέ κανείς, με πρώτο τον πρωθυπουργό, ότι αυτή η συζήτηση γίνεται για να αντιμετωπιστεί το ρουσφέτι στην Ελλάδα; Απάντηση: Όχι. Ένα πράγμα είναι οι πολιτικές που αλλάζουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης και αντιμετωπίζουν το πελατειακό κράτος, που είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει να επιδείξει αρκετές από αυτές και πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλες -το αφήνουμε στην άκρη, σημαντικό- ένα άλλο πράγμα είναι η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης και περί εκλογικού νόμου. Άρα, κακώς τα συγχέουμε αυτά τα δύο».