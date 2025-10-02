Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρινάκης: «Παίξατε με πάθος και ψυχή όπως αρμόζει στον σύλλογο, θέμα χρόνου οι νίκες»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μαρινάκης: Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ. Οι ερυθρόλευκοι παρά το γεγονός πως βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ από το γκολ του Μαρτινέλι, έμειναν όρθιοι μέχρι το φινάλε, δημιούργησαν ευκαιρίες και αν ήταν πιο τυχεροί θα μπορούσαν να είχαν βρει γκολ ισοφάρισης.

Τελικά ο Σάκα στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 2-0 για τους Λονδρέζους, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας έφυγαν με το κεφάλι ψηλά από μία απ’ τις δυσκολότερες έδρες της Ευρώπης, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αναγνωρίζει την προσπάθεια των παικτών.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, που τον είδαμε να τα βάζει με την τύχη σε μια ευκαιρία της ομάδας του, βρέθηκε μετά το τέλος του ματς στα αποδυτήρια και μίλησε στους παίκτες. Τους έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια, τους τόνισε ότι έκαναν τον κόσμο να νιώσει περήφανος για την εικόνα και αναφέρθηκε στο ματς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ζητώντας τη νίκη.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο. Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται», ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο

0
Σταθερά ή μειωμένα τιμολόγια ρεύματος σε σχέση με τον...
MEDIA

Νέα ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Σακούλες με 5 εκατομμύρια ευρώ βρήκε το FBI

0
Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε νέα ανακοίνωση...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν το «250άρι» του Νοεμβρίου και ποιοι μένουν εκτός

0
Συνταξιούχοι: Συνταξιούχους δύο «ταχυτήτων» διαμορφώνει η νέα μόνιμη παροχή...
ΕΛΛΑΔΑ

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας

0
Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού...
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες: 112 για Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και...

0
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την επικράτεια το...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group