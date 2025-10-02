Μαρινάκης: Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ. Οι ερυθρόλευκοι παρά το γεγονός πως βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ από το γκολ του Μαρτινέλι, έμειναν όρθιοι μέχρι το φινάλε, δημιούργησαν ευκαιρίες και αν ήταν πιο τυχεροί θα μπορούσαν να είχαν βρει γκολ ισοφάρισης.

Τελικά ο Σάκα στις καθυστερήσεις έγραψε το τελικό 2-0 για τους Λονδρέζους, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας έφυγαν με το κεφάλι ψηλά από μία απ’ τις δυσκολότερες έδρες της Ευρώπης, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αναγνωρίζει την προσπάθεια των παικτών.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, που τον είδαμε να τα βάζει με την τύχη σε μια ευκαιρία της ομάδας του, βρέθηκε μετά το τέλος του ματς στα αποδυτήρια και μίλησε στους παίκτες. Τους έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια, τους τόνισε ότι έκαναν τον κόσμο να νιώσει περήφανος για την εικόνα και αναφέρθηκε στο ματς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ζητώντας τη νίκη.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο. Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται», ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.