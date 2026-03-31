Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027–Σταθερότητα και αυτοδυναμία ο στόχος» – Τι είπε για υποκλοπές, Τέμπη και εξωτερική πολιτική

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε μια εκτενή παρέμβαση στον SKAI Radio, ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τον χρόνο των εκλογών και την κυβερνητική στρατηγική.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι ψηφοφόροι κατά πλειοψηφία και με αρκετά ευρεία πλειοψηφία, πήραν μια απόφαση: Να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να εφαρμόσει η Ν.Δ. το τότε προεκλογικό της πρόγραμμα. Η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να σεβαστεί στο ακέραιο την εντολή των Ελλήνων πολιτών, η οποία αφορά τόσο τη διάρκεια της τετραετίας όσο και την εφαρμογή του προγράμματος, τη διόρθωση λαθών και την τελική κρίση από τους πολίτες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη, καθώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί ταυτοτικό ζήτημα, ζητήματα δηλαδή DNA και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα θεωρούνταν ανεύθυνη.

Η οικονομική ανάκαμψη και η διεθνής εικόνα της χώρας

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χώρα κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία της, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα έσοδα με μικρότερους φορολογικούς συντελεστές, παρά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε στην αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, στις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση στο Ιόνιο και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, σημειώνοντας ότι αυτά είναι κατακτήσεις που προέκυψαν μετά από πολλές θυσίες των πολιτών. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα μέχρι το 2019 ήταν ο παρίας της Ευρώπης, 27η σε ανάπτυξη με 600.000 παραπάνω ανέργους, ενώ η μόνη δήθεν επιτυχία της προηγούμενης διακυβέρνησης ήταν η «συμφωνία της γραβάτας» στις Πρέσπες. Σήμερα, ενεργειακοί κολοσσοί έρχονται στη χώρα, δίνοντας απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών προεδρεύει στο Eurogroup. Επειδή τώρα ανεβαίνουμε δημοσκοπικά, δηλαδή επιστρέφουμε στο ποσοστό εκκίνησης που είχαμε το 2023 σε εκτίμηση ψήφου, θα κάνουμε περίπου έναν χρόνο νωρίτερα τις εκλογές για να έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας; Ε, αυτό δεν είναι ούτε Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε Ν.Δ.. Άρα, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κατέληξε.

Το ζήτημα των υποκλοπών και η στάση της Δικαιοσύνης

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η διαδικασία επίκειται εντός των επόμενων ημερών και η κυβέρνηση θα αξιολογήσει οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν απαξιώνεται, υπενθυμίζοντας τις παραιτήσεις και την άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης στο παρελθόν. Η Κυβέρνηση ανέλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες αυστηροποίησης του καθεστώτος, του νομικού καθεστώς, που διέπει και τις υποκλοπές, αλλά και τις ποινικές κυρώσεις για τη χρήση παράνομων λογισμικών, ενέργειες που αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε στην απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι δεν υπήρχε ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τέσσερις ιδιώτες να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Έγινε η δίκη σε πρώτο βαθμό, βγήκε μια απόφαση, η οποία είπε όσα είπε, έβαλε τις ποινές που έβαλε και οι άνθρωποι αυτοί, ως, πλέον εκ νέου, κατηγορούμενοι – καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό, άσκησαν έφεση. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη πριν το εφετείο, ενώ για την ΕΥΠ δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν διαθέτει παράνομο λογισμικό.

Η πολιτική στρατηγική και το «μοτίβο» της αντιπολίτευσης

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε ένα συγκεκριμένο μοτίβο της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι επειδή δεν μπορούν να νικήσουν πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στο «ζύγι» των πολιτών έχει θετικό πρόσημο, καταφεύγουν στην εργαλειοποίηση θεμάτων. Το μοτίβο ποιο είναι; «Κάνουμε κατάχρηση» – αναφέρομαι στις πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή αυτό που λέμε «το τερματίζουμε» ενός θέματος που δεν το υποτιμώ, μπορεί να είναι η εργαλειοποίηση ενός τραγικού δυστυχήματος, όπως ήταν πέρσι τα Τέμπη με την θεωρία των ξυλολίων και το κίνημα των τυμβωρύχων, το οποίο επανέρχεται συνεχώς. Μπορεί να είναι η υπόθεση των υποκλοπών, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μιλάμε, λοιπόν μονοθεματικά για ένα ζήτημα, μόνο γι’ αυτό το ζήτημα, προσπαθώντας να κρύψουν την πολιτική τους ένδεια, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το κράτος δικαίου

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος παρατήρησε ότι το κόμμα δεν έδωσε απάντηση στο με ποιους θα συγκυβερνήσει και με ποιο πρόγραμμα, ενώ άσκησε κριτική στη χρήση της «σημαίας των καθαρών χεριών». Είδα σε ένα ολόκληρο συνέδριο να υπάρχει μια ξεκάθαρη «σημαία», η σημαία των «καθαρών χεριών» και της αντιμετώπισης της διαπλοκής και του κράτους δικαίου. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο έχει το παρελθόν που έχει στις δικαστικές αίθουσες κάποια στελέχη του, θέλει εγκράτεια και λίγο φειδώ στο πόσο «σηκώνει» το ΠΑΣΟΚ τη «σημαία των καθαρών χεριών», σημείωσε. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, παρέπεμψε στις εκθέσεις της Κομισιόν, όπου η Ελλάδα παρουσιάζει «αξιοσημείωτη πρόοδος» και είναι σε καλύτερη κατάσταση από 15 κράτη-μέλη.

Εκλογικός νόμος, αυτοδυναμία και πιθανές συνεργασίες

Σχετικά με τον εκλογικό νόμο, υπενθύμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση ψήφισε έναν πιο αυστηρό νόμο για τον εαυτό της σε σχέση με το μπόνους των 50 εδρών των προκατόχων της. Ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, αλλά σημείωσε: Επί της αρχής το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη κουβέντα, αν δεν την πετύχουμε τη θέση μας αυτή, το μόνο κόμμα που θεσμικά έχει δείξει στο παρελθόν μια σοβαρότητα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ με πρώτον να το εκφράζει ξεκάθαρα τον κύριο Δούκα τι λέει; «Αν οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, θα βάλουμε το δικό μας εγώ, το εγώ μας», δηλαδή την ακυβερνησία, «πάνω από το συμφέρον της χώρας». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το σενάριο του 2023 μπορεί να επαναληφθεί το 2027 αν η κυβέρνηση συνεχίσει να λύνει προβλήματα, ενώ απέκλεισε συνεργασίες με δυνάμεις του λαϊκισμού ή της άκρας δεξιάς.

Η διαχείριση των μνημείων και η δίκη των Τεμπών

Για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο εκπρόσωπος δήλωσε: Εγώ δεν έχω κρύψει τη θέση μου ότι το συγκεκριμένο είναι μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αφιερωμένο σε όσους έπεσαν στο καθήκον. Δεν είναι ασέβεια να πεις ότι αυτό είναι για τους πεσόντες υπέρ της πατρίδας και λίγο πιο πέρα, μπορεί να υπάρξει και ένα δεύτερο, ένα μνημείο για τους 57 νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σχετικά με τη δίκη των Τεμπών, διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες οργανωτικές ενέργειες ώστε να υπάρχουν δεσμευμένες θέσεις για συγγενείς, συνηγόρους και κατηγορούμενους, παραδεχόμενος ότι η αρχική εικόνα ήταν κακή λόγω έλλειψης οργάνωσης.

Σεβασμός στους θεσμούς και εξωτερική πολιτική

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον σεβασμό των θεσμών, κατηγορώντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για συμπεριφορές που απειλούν τη Δικαιοσύνη και το ΠΑΣΟΚ που συνυπέγραψε προτάσεις μαζί της. Όταν μετατρέπονται πολιτικοί αρχηγοί σε τιμητές, σε δικαστές, σε εισαγγελείς, αυτό αύριο – μεθαύριο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, είπε. Τέλος, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι η ιστορία γράφεται με πράξεις, αναφέροντας την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο επί Μητσοτάκη και την αμυντική θωράκιση της χώρας με Rafale, Belharra και F35. Προτιμούμε να απαντάμε όχι με λόγια, με πράξεις που οχυρώνουν ουσιαστικά και στο μέλλον την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες, κατέληξε.