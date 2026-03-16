Μαρινάκης: Κανένα ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε τα σενάρια περί εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.

Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ. Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «Ασπίδες», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ελλάδα απευθύνει κάλεσμα προς το Ιράν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η επιστροφή στη διπλωματία.

Μαρινάκης: «Αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας»

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ψηφοφορία των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron και Helleniq Energy που αφορά στην παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου τονίζοντας ότι «στα οφέλη της χώρας μας από αυτές τις συμβάσεις συμπεριλαμβάνονται ο διπλασιασμός των θαλάσσιων περιοχών της Ελλάδας προς έρευνα και εκμετάλλευση» και «ο πολλαπλασιασμός των πιθανοτήτων εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο». Επίσης «η ωρίμανση της αγοράς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και η δημιουργία τεχνογνωσίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτού του τομέα στον κόσμο, η προσέλκυση στην πράξη του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της Ελλάδας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας, η ενίσχυση της γεωστρατηγικής ισχύος μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου, η αποδυνάμωση του παράνομου και ανυπόστατου «τουρκολιβυκού μνημονίου» και η ενίσχυση της ελληνικής θέσης, η εξασφάλιση οικονομικού οφέλους για το κράτος, που κυμαίνεται μεταξύ 38% – 41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και η δημιουργία προϋποθέσεων ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζει το σημαντικό έργο της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για νομιμότητα παντού. «Από την έναρξη της λειτουργίας της, στις 21 Οκτωβρίου του 2024 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, χειρίστηκε 958 υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.094 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2.159, με 598 κατηγορούμενους να προφυλακίζονται. Μία από τις πρόσφατες σημαντικές υποθέσεις που εξιχνίασε η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να είχε στήσει παράνομα καζίνο σε δεκάδες ίντερνετ καφέ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε 16 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει 17 συλλήψεις, με τις έρευνες να συνεχίζονται. Ακόμη μία επιτυχία της αφορά στον εντοπισμό μίας ισχυρής οικογένειας Ρομά, η οποία εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με χρυσές λίρες» τόνισε. Και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα, «η ΑΑΔΕ, από την πλευρά της, εντόπισε πολυμελές κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, το οποίο είχε αποκομίσει κέρδη τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ. Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη 14 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην απάτη, από την οποία το Δημόσιο είχε υποστεί από τους διαφυγόντες δασμούς ζημιά 2,7 εκατ. ευρώ».

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την ενεργοποίηση σημαντικών δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων» και ανέφερε μια σειρά από τέτοιες δράσεις.

Το επόμενο θέμα αφορούσε την υλοποίηση σε 159 δήμους της χώρας του Προγράμματος Σχολικών Γευμάτων. «Μετά την πρόσφατη επέκτασή του σε 6 δήμους, καλύπτονται ακόμα περισσότερες σχολικές μονάδες και περισσότεροι μαθητές. Η επέκταση αφορά, συγκεκριμένα, τους δήμους: Ορεστιάδας, Σουφλίου, Γρεβενών, Παιονίας, Ιστιαίας – Αιδηψού και Αίγινας. Το πρόγραμμα καλύπτει, πλέον, 1.986 σχολεία και εξυπηρετεί, καθημερινά, 184.368 μαθητές, με ισάριθμες μερίδες. Πρόκειται για μια σταθερή κοινωνική παρέμβαση, η οποία διασφαλίζει την καθημερινή πρόσβαση παιδιών δημοτικού σε υγιεινό και ποιοτικό φαγητό στο σχολείο τους», τόνισε, λέγοντας πως «Η ενίσχυση φτάνει παντού: από μικρούς και απομακρυσμένους δήμους έως νησιά και περιοχές της χώρας, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στήριξης».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε επίσης ότι δύο νέα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας δημιουργούν 2.250 νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. «Και αυτό, ενώ ήδη από την πολιτική που ασκείται έχει μειωθεί η ανεργία στην περιοχή, από το 17% το 2019 στο 9,4% το 2025» πρόσθεσε. Όπως είπε, σε σχέση με το 2019, απασχολούνται, πλέον, 14.305 περισσότεροι εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 10.316 είναι γυναίκες. Το πρώτο πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αφορά στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 875 ευρώ. Το δεύτερο πρόγραμμα σχετίζεται με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και αφορά 250 ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου. Η εργασιακή εμπειρία θα διαρκεί 6 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλλει 748 ευρώ, μηνιαία καθαρή αποζημίωση απευθείας στους συμμετέχοντες».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι σήμερα, Δευτέρα, στις 18:30, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης.