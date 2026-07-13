Μαρινάκης: Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στις συλλήψεις των φερόμενων δραστών της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα άλλα και της εμπρηστικής επίθεσης στην Marfin.

«Οι αρχές συνέλαβαν, την περασμένη Παρασκευή, τους φερόμενους ως δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και της προ 16 ετών δολοφονικής, εμπρηστικής επίθεσης στην Marfin, από την οποία έχασαν τη ζωή τους η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια. Τα εγκλήματα αυτά συγκλόνισαν την κοινωνία, καταδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση που δείχνουν κάποιοι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτίοντας, με τον τρόπο αυτό, φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων» τόνισε.

«Μέσα στη θλίψη και την οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία» πρόσθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην επίθεση στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη λέγοντας: «Χθες, σημειώθηκε ακόμη μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασύδειλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος».

Επίσης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημειώνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου.

«Καταρχάς, με σχέδιο και αυξημένους πόρους, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη για φοιτητική στέγη. Παράλληλα με τη δημιουργία νέων υποδομών, ενισχύεται έμπρακτα και η οικονομική στήριξη των φοιτητών. Το 2026 διατίθενται περίπου 90 εκατ. ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι 87,7 εκατ. ευρώ το 2025 και περίπου 42 εκατ. ευρώ το 2019. Το επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ανέρχεται σε 2.000 και 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά ΑΕΙ, στηρίζοντας ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σημαντικά έργα πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατ. ευρώ προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την ΑΣΠΑΙΤΕ για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους» είπε.

«Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υλοποιείται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας συνολικού προϋπολογισμού 691 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 581 εκατ. ευρώ κατευθύνονται για έργα πανεπιστημιακών υποδομών, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, δημιουργούνται περίπου 8.600 νέες κλίνες σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, προχωρούν μεγάλα έργα ανακαινίσεων και εκσυγχρονισμού σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Επιπλέον, διατίθενται 224 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των Πανεπιστημίων, ενώ σημαντικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αχαΐα, στο Κουκούλι και στο Ρίο, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού για 12 φοιτητικές εστίες» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι συνολικά, από το 2020 έως σήμερα, οι πόροι που έχουν κινητοποιηθεί για τη φοιτητική στέγαση και τις πανεπιστημιακές υποδομές υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συνδυάζοντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας, με στόχο κάθε φοιτητής να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών του» ανέφερε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» σημειώνοντας: «Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αστυνομικοί έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, σε επαγγελματίες διανομείς, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 975.000 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 85.000 παραβάσεις σε οδηγούς.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει, με συνέπεια, τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθηκών κυκλοφορίας για όλους» ανέφερε.

Επίσης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά λέγοντας: «Από την 31η Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους της βιομηχανίας, πολυεθνικών, σούπερ μάρκετ και προμηθευτών, παρουσία της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου. Στις κατηγορίες των προϊόντων που συμφωνήθηκαν θα υπάρξει μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5%. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι δύο ως τέσσερις μήνες».

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αντίδραση της κυβέρνησης στις ανοδικές τάσεις της βενζίνης και του πετρελαίου. «Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες, για ακόμη μία φορά, οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Τα διυλιστήρια της χώρας συμφώνησαν να συμβάλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, με τους δύο ομίλους, τη Helleniq Energy και τη Motor Oil, να δεσμεύονται να διαθέσουν από 20 εκατ. ευρώ ο καθένας στο Δημόσιο, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ συνολικά.

Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ώστε, μέχρι το τέλος Αυγούστου, να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο.

Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν, εντός της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι, μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, λόγω της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης» είπε.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων και τον ρυθμό εκκαθάρισης των υποθέσεων μετά την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη.

«Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, JustStat, ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας, μειώθηκε περίπου στο μισό. Ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ελλάδα είναι 309 ημέρες, πλέον, έναντι 307 ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027, αλλά τον έχουμε ήδη πετύχει. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένος ο ρυθμός εκκαθάρισης υποθέσεων, ο οποίος από το 86,2%, που ήταν πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, ξεπέρασε το 105%. Δηλαδή, περαιώνεται το σύνολο των εισερχομένων υποθέσεων του δικαστικού έτους και εκκαθαρίζεται επιπλέον 5% των εκκρεμών υποθέσεων προηγουμένων δικαστικών ετών» είπε.

Τέλος αναφέρθηκε στο κοινό πρόγραμμα δράσης του υπουργείου Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία και ένα αίτημα ετών για την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο.

«Οι υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, χωρίς βεβαίως να επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η διεθνής εικόνα της χώρας απαιτούν σταθερό σχεδιασμό, συντονισμό και αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.