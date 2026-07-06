Μαρινάκης για Σαμαρά: Τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη – Δεν απασχολεί τους ανθρώπους η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξ ημών

«Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κριθούμε ξανά. Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει» σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με το ποσοστό της ΝΔ.

«Ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και οι οποίες μάλιστα, κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προ ημερών έβλεπα το “Ρετιρέ”. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική» πρόσθεσε.

Για την κατάθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτησης εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά για τη διερεύνηση της παγίδευσης του με το predator ο κ. Μαρινάκης είπε: «Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος, τέλος πάντων, των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη ΝΔ».

Για τις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή είναι η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξ ημών. Η πολιτική, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις, και να βλέπει το παρόν και το μέλλον. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος εξ ημών σε μια μεγάλη παράταξη -τη μόνη μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης- αν κάθε φορά είχε παράπονα, αντιρρήσεις, προχωρούσε σε μια προσωπική πολιτική κίνηση, τότε δεν θα μιλούσαμε για την ΝΔ, αλλά για ένα μικρό περιθωριακό κόμμα, που τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε πολλές στο χώρο της Αριστεράς. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παράταξη που σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές φωνές, αλλά στο τέλος της ημέρας κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Και ο στόχος είναι να ενισχύσουμε την παράταξη και όχι να την πληγώσουμε. Αλλά επιμένω σταθερά και το λέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαρκή διαδικασία αντεγκλήσεων με έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει φτάσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού και εγώ και πολλοί άλλοι έχουμε σταθεί στο πλευρό του όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για το ομόφυλα δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε».

Επίσης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός θα απαντήσει στην ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη την Παρασκευή.

«Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη η αντιπολίτευση, και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά. Μακάρι να υπήρχε ένα κουμπί που να το πατήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και να μειώσει τις τιμές ή μακάρι να υπήρχαν από κάπου λεφτά τα οποία να δίδονταν χωρίς περιορισμούς για να ανακουφιστεί η κοινωνία. Εμείς δεν περιγράφουμε μόνο τι θα δώσουμε, εμείς περιγράφουμε και το πώς το δίνουμε. Από πού βρίσκουμε τα λεφτά. Και έχουμε έναν οδικό χάρτη ο οποίος οδηγεί σταδιακά, ναι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και παράλληλα είμαστε η κυβέρνηση που έβαλε κανόνες στην αγορά, μια υπηρεσία φάντασμα που ήταν η ΔΙ.Μ.Ε.Α την στελέχωσε, κάνουμε ελέγχους, βάζουμε πρόστιμα, παίρνουμε πρωτοβουλίες. Ναι, παραμένει τεράστιο θέμα η ακρίβεια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά το θέμα δεν είναι η διαπίστωση, το θέμα είναι ποιες λύσεις προτείνει ο καθένας.

Υπάρχει ο δρόμος των κοστολογημένων λύσεων που μειώνει τις συνέπειες. εγώ δεν λέω ότι εξαφανίζει το πρόβλημα. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και υπάρχει ο δρόμος του λαϊκισμού και των ανέξοδων υποσχέσεων της αντιπολίτευσης» ανέφερε.

Τέλος σε ερώτηση για την συνέντευξη Τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η συνέντευξη έπρεπε να γίνει χθες, να έχει και μια σημειολογία, 5 Ιουλίου. Μια μέρα, δεν θα πάθαιναν κάτι, για να ζητήσουνε, όχι οι ίδιοι, αλλά για λογαριασμό του προέδρου τους, του κ. Τσίπρα, μια συγγνώμη για τον ντροπιαστικό διχαστικό δημοψήφισμα του 2015 και τα 120 δισεκατομμύρια που μας φόρτωσε σε εμάς και στις επόμενες γενιές στην πλάτη χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος.

Και επειδή φαντάζομαι ότι θα κάνουν και οικονομική ανάλυση με τα οικονομικά Τσίπρα, τέλος πάντων, τα οποία έχουμε μάθει και θα μιλήσουν για μέτρα σε ευρώ, φαντάζομαι δεν θα πούνε από πού θα τα βρούνε, αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι αν δεν είχε γίνει η κωλοτούμπα Τσίπρα και δεν είχαν ψηφίσει οι βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, τότε που τους έλεγαν προδότες και γερμανοτσολιάδες, Σήμερα ούτε εμείς, ούτε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε κανείς δεν θα μπορούσε να μιλάει εντός Ευρώπης, εντός ευρώ».

«Τώρα, κοιτάξτε το να μιλάει ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για ψέματα είναι ό,τι πιο αντιφατικό μπορεί να σκεφτεί κανείς» τόνισε και σημείωσε ότι του έκανε εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ για την χθεσινή επέτειο του δημοψηφίσματος δεν έκανε κάποια ανακοίνωση. «Ενώ ήταν και εκείνο υπεύθυνο, με τους βουλευτές τους, στο γεγονός ότι έμεινε μαζί με τη ΝΔ η χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έγιναν όλα αυτά εξ’ αμελείας, αν συνέβησαν εξ’ αμελείας, ή αν αρχίζουν πλέον και σκέφτονται να γίνουν ένα με τον κ. Τσίπρα, να το ξέρει αυτό ο κόσμος και οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται» ανέφερε.

«Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπαιγμός στους μαθητές της χώρας μας. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του» είπε.

«Είναι ένα σύστημα το οποίο κουράζει, αγχώνει τους μαθητές, καταλαβαίνει δηλαδή ότι αυτό που θα πει πιάνει τον κόσμο και έρχεται και βάζει ένα τίτλο, λέει ένα τσιτάτο για να γίνει συμπαθής. Αυτό κάνουν όλοι οι λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο ή οι πολιτικοί που παλιά τους θυμόμασταν να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να γίνονται ευχάριστοι και σε συνέχεια επιζήμιοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι’ αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο, που θα είναι μάλιστα και στις κορυφαίες προτεραιότητες του προγράμματός μας για την επόμενη τετραετία» υπογράμμισε.