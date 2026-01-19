Απάντηση στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις είναι ζήτημα δημόσιας διαβούλευσης έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Η Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε… διχασμένη λόγω και της επιστημονικής ιδιότητας, ως παιδίατρος, για το ζήτημα των αμβλώσεων, σε συνέντευξή της στο OPEN με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά: «Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες».

«Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από έναν γιατρό», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης και υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς τα πράγματα σε συζητήσεις οι οποίες είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Όσο για την ενασχόληση της Μαρίας Καρυστιανού με την πολιτική ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» και πρόσθεσε: «Οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα «μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους» κι άλλο πράγμα μετατρέπω πραγματικά, τη λέω ξανά τη φράση, μπας και την καταλάβουν κάποιοι κακοπροαίρετοι, θεωρώ, «μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα, η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα.

Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Υπάρχει σημαντικό ηθικό θέμα»

«Θέμα δημόσιας διαβούλευσης» χαρακτήρισε, νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (19/1) το ζήτημα των αμβλώσεων η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN το πρωί της Δευτέρας (19/1). Στην επισήμανση μάλιστα ότι οι αμβλώσεις είναι νόμιμες στη χώρα μας, σχολίασε ότι πέρα από το θέμα της νομιμότητας τίθεται και το ηθικό θέμα.

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», ανέφερε αρχικά για το θέμα η κ. Καρυστιανού ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», συμπλήρωσε χωρίς να ξεκαθαρίζει τη θέση της αναφορικά με τη σύγκρουση των δύο παραπάνω «δικαιωμάτων» ενώ επανέλαβε ότι πρόκειται για ηθικά ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι και θέματα «δημόσιας διαβούλευσης».

Η κ. Καρυστιανού επανέλαβε ότι «μια γυναίκα βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της». «Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται», τόνισε.

Κληθείσα να δώσει διευκρινίσεις για τη θέση της είπε πως «η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι».

Ενώ υποστήριξε πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω», είπε επίσης.