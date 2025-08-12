

Η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε την Κυριακή 10 Αυγούστου στη σκηνή του Anilio Park Festival και χάρισε στο κοινό μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, θετική ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια.

Με επιτυχίες που έχουν γίνει viral στα social media και έχουν κατακτήσει τα charts, η τραγουδίστρια κατάφερε για ακόμη μια φορά να παρασύρει τους θεατές της στον μοναδικό της μουσικό κόσμο.



Η στιγμή που «έκλεψε» την παράσταση

Ανάμεσα στα τραγούδια, υπήρξε μια ιδιαίτερη στιγμή που άγγιξε το κοινό. Καθώς η Μαρίνα Σάττι ερμήνευε το κομμάτι «Καβουράκια» -τη συνεργασία της με τους Locomondo που περιλαμβάνεται στον τελευταίο της δίσκο POP TOO»- στη σκηνή ανέβηκε η μικρότερη αδελφή της.

Οι δυο τους τραγούδησαν (η αδελφή της έκανε για την ακρίβεια lip sync) και χόρεψαν μαζί, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια αυθόρμητη και γεμάτη αγάπη στιγμή. Τα χαμόγελα, οι αγκαλιές και η χημεία τους ενθουσίασαν το κοινό, που ανταπέδωσε με θερμό χειροκρότημα.

Μια σχέση μοναδική

Η Μαρίνα Σάττι έχει δείξει αρκετές φορές πόσο δεμένη είναι με την οικογένειά της, και ιδιαίτερα με την αδελφή της. Μάλιστα, τον Ιούνιο βρέθηκε στην αποφοίτηση της μικρότερης ετεροθαλούς αδελφής της, από την πλευρά του πατέρα τους.

Εκείνη την ημέρα, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από τη γιορτή, στις οποίες πόζαραν χαμογελαστές μαζί. Στην τελετή είχε παραβρεθεί και ο αδελφός τους, συμπληρώνοντας την οικογενειακή γιορτή.

Στα social media, η Μαρίνα Σάττι είχε γράψει με περηφάνια: «Συγχαρητήρια στην όμορφη αδελφή μου που αποφοίτησε χθες! Είμαι τόσο περήφανη για σένα! Αυτό είναι μόνο η αρχή από όλα τα υπέροχα πράγματα που πρόκειται να κάνεις. Συνέχισε να λάμπεις, να ονειρεύεσαι και μην ξεχνάς ποτέ πόσο ξεχωριστή είσαι. Σ’ αγαπώ».

Μια αδελφική στιγμή που θα μείνει αξέχαστη

Το ότι η Μαρίνα Σάττι μοιράστηκε τη σκηνή με την αδελφή της λίγες εβδομάδες μετά την αποφοίτησή της, έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Ήταν η απόδειξη ότι οι οικογενειακοί δεσμοί και η αγάπη μπορούν να συνδυαστούν με τη μουσική, χαρίζοντας στο κοινό εικόνες που μένουν στη μνήμη.