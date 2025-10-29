Η Μαριάννα Τουμασάτου έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τα social media αλλά και την στιγμή που έπεσε θύμα απάτης, όταν χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για προϊόντα αδυνατίσματος.

«Με αγχώνουν όλα αυτά γιατί δεν τα ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω, κάνουν αριστουργήματα», είπε αρχικά για τα social media η Μαριάννα Τουμασάτου.

Για την απάτη εις βάρος της: «Έχει τύχει να βάλουν το πρόσωπό μου σε άλλο σώμα και να κάνουν ψεύτικη διαφήμιση. Προσπάθησα να το κοιτάξω αλλά δεν είναι εύκολο να τους κυνηγήσεις γιατί δεν μπορείς να τους βρεις. Είχαν κάνει διαφήμιση που είχα χάσει 35 κιλά»

Στη συνέχεια περιέγραψε την αντίδρασή της: «Νευρίασα πάρα πολύ γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να το πάρει κάποιος και να πάθει κακό. Ακόμα μου στέλνουν μήνυμα για το εάν είναι καλό και λέω είναι απάτη».