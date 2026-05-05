Μαρία Καρυστιανού: Άρχισαν τα όργανα – Εσωτερικές τριβές για το ιδεολογικό στίγμα – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Οι ακραίες δεξιές απόψεις που φαίνεται να υπάρχουν στο υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δείχνουν να αποτελούν τον σοβαρότερο λόγο για τον οποίο το πολυσυζητημένο εγχείρημα της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού, καθώς οι περισσότεροι λέγεται πως έριξαν τις ευθύνες στη στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, η οποία είναι ιδιαίτερα θρησκόληπτη, με πολύ συντηρητικές απόψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του στενού περιβάλλοντος της Μαρίας Καρυστιανού, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος. Οι γνωρίζοντες λένε ότι με τη συζήτηση κατάφεραν να ξεπεραστούν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα συνοχής, συνεννόησης και εμπιστοσύνης που απασχολούσαν τον κύκλο των συνεργατών.

Μετά τη συζήτηση η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε την Πρωτομαγιά με μήνυμά της να προαναγγέλλει τη δημιουργία του κόμματός της, ενώ κατήγγειλε ότι κάποιοι επιδιώκουν τη διάλυσή του. «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας», είπε η Μάρια Καρυστιανού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσους θέλουν το κακό τους. Στο βίντεο, μάλιστα, ανέφερε ότι επιχειρούνται παρεμβάσεις στο υπό ίδρυση κόμμα «μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών», καταγγέλλοντας επιπλέον ότι «προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν».

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες διάσπασης, σημειώνοντας ότι «μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς», ενώ καλεί τους υποστηρικτές της «να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία».

Οι πληροφορίες λένε, πάντως, ότι μετά τις συζητήσεις που έγιναν στο επιτελείο του νέου κόμματος η Μαρία Γρατσία παραμένει κοντά στη Μαρία Καρυστιανού, αν και πολλοί τής χρεώνουν ότι δική της άποψη είναι το μικρό και θρησκευόμενο κόμμα. Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μέχρι πρότινος στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα παίζει τον πρωταρχικό ρόλο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τουλάχιστον αυτό λέγεται, εκτός και αν πίσω από αυτή τη διαρροή υπάρχει σκοπιμότητα, προκειμένου να φανεί ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα έχει μόνο δεξιές απόψεις, όπως αυτές που εκφράστηκαν για τις αμβλώσεις και την ομοφυλοφιλία.

Όπως γίνεται κατανοητό, προφανώς η Μαρία Καρυστιανού κατάλαβε ότι με τις ακροδεξιές απόψεις μόνο να χάσει μπορεί. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αρκετοί αριστεροί ψηφοφόροι την εγκατέλειψαν όταν έγινε γνωστός ο ρόλος της Μαρίας Γρατσίας, η οποία προέρχεται από τη ΝΙΚΗ και έχει παρόμοιες απόψεις με το συντηρητικό κόμμα.