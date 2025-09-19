Μάγδα Φύσσα: Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το βράδυ που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι, από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μνημείο του. Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο μνημείο.

Άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της Παύλος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές. Χάιδεψε την προτομή του γιου της με αναστεναγμό. Δίπλα της, ήταν συγγενείς και φίλοι του Παύλου.

Η πορεία μνήμης και διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 17:30 από το μνημείο του Παύλου Φύσσα και καταλήγει στο ιστορικό Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Εκεί όλοι μαζί τραγούδησαν “τ’ Ακορντεόν”, με τη Μάγδα Φύσσα να αφήνει ένα φουλάρι της Παλαιστίνης στα κάγκελα.

Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.