Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
21.8 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου – Με φουλάρι της Παλαιστίνης στο μπλόκο της Κοκκινιάς

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μάγδα Φύσσα: Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το βράδυ που ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι, από τον Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μνημείο του. Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο μνημείο.

Άφησε λουλούδια εκεί όπου ο γιος της Παύλος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 έπεσε νεκρός από τρεις μαχαιριές. Χάιδεψε την προτομή του γιου της με αναστεναγμό. Δίπλα της, ήταν συγγενείς και φίλοι του Παύλου.

Η πορεία μνήμης και διαμαρτυρίας ξεκίνησε στις 17:30 από το μνημείο του Παύλου Φύσσα και καταλήγει στο ιστορικό Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Εκεί όλοι μαζί τραγούδησαν “τ’ Ακορντεόν”, με τη Μάγδα Φύσσα να αφήνει ένα φουλάρι της Παλαιστίνης στα κάγκελα.

Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πορτοσάλτε αδειάζει την κυβέρνηση για Τέμπη: «Να γίνει εκταφή των παιδιών της Καρυστιανού και Ρούτσι»

0
Μεγάλες πολιτικές και όχι μόνο διαστάσεις, παίρνει η άρνηση...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους – Αφορούν 4,3 εκατ. συμπολίτες μας

0
Μητσοτάκης: Σε αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που έχει πάρει...
MEDIA

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

0
Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από «Το Πρωινό»,...
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΝΟ-24ωρη απεργία: Ακινητοποιημένα όλα τα πλοία την 1η Οκτωβρίου

0
ΠΝΟ: Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε ότι οι...
ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο: Γιατροί βγάζουν από το αυτί αγοριού ένα ζωντανό καβούρι

0
Μια σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε όταν γιατρός αφαίρεσε ένα ζωντανό...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group