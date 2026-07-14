LIFE & STYLE

Madonna: Η ανάρτηση για τον θρίαμβο του «Confessions II» – «Ακόμα τσιμπάω τον εαυτό μου»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Εντυπωσιακή είναι η επιστροφή της Madonna στην κορυφή των αμερικανικών charts, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα της ποπ». 

Το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Confessions II», που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records, έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και είναι το 10ο άλμπουμ της σταρ που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού chart, δικαιώνοντας την προσμονή των θαυμαστών της μετά από επτά χρόνια.  

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια μοιράστηκε υλικό με φίλους και συνεργάτες από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 11 Ιουλίου, μόλις μία νύχτα προτού το άλμπουμ σκαρφαλώσει και επίσημα στην κορυφή του Billboard.

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