Λοβέρδος για τη «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία: «Υπηρετώ την επιλογή της σταθερότητας»

«Δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία για σταυρούς, θα δώσω μάχες για τη χώρα μου. Το γεγονός να υπηρετείς τη σταθερότητα και το συμφέρον της πατρίδας σου, είναι μία πρόκληση που μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη», υπογράμμισε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην πρώτη αντίδραση έπειτα από τη μεταπήδηση στο κυβερνών κόμμα.

«Δεν θα ανοίξω βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ»
«Η σχέση που είχαμε με τον κύριο Μητσοτάκη, περιοριζόταν μονάχα σε μία συνομιλία το 2019, όταν κέρδισε τις εκλογές και τον είχα συγχαρεί. Συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου, τότε έκλεισε η συμφωνία· είχαμε μιλήσει μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου. Τότε ήταν η αναταραχή με τα Τέμπη. Του είχα πει ότι αυτή η άποψη που κυριαρχεί “ας φύγει ο Μητσοτάκης και θα δούμε μετά”, με επιστρέφει στο 2012. Η χώρα δεν μπορεί να το ξαναπεράσει αυτό. Τότε, ήταν η επιλογή μου ότι θα στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας, την οποία υπηρετεί αυτήν τη στιγμή μόνος ένας πολιτικός χώρος», τόνισε ακόμη, μιλώντας σήμερα (17/09) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Δεν φοβάμαι τίποτα. Ο πολιτικός είναι για να σκέφτεται και να δρα, όχι να φοβάται. Με τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε συμφωνήσει πως οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε λίγο πριν, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ», επεσήμανε στη συνέχεια.

Όσον αφορά τις… παραφωνίες στη Χαριλάου Τρικούπη και τις αντιδράσεις στελεχών του κόμματος, σημείωσε ότι «δεν θα ανοίξω βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ. Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά εκλογές, όταν οι δημοσκοπήσεις τον έχουν στο 7% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός; Οι πολίτες δεν τον βλέπουν ως εναλλακτική λύση διακυβέρνησης».

