Λουτράκι: «Βγήκαν δύο με κουκούλες και δύο κουτιά, φώναζαν οι κοπέλες» – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ καρέ τις κινήσεις των ληστών

Ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων Λουτρακίου, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Στο κατάστημα εισέβαλαν δύο κουκουλοφόροι οπλισμένοι με καλάσνικοφ την στιγμή που υπάλληλοι ετοιμάζονταν να βάλουν χρήματα στα ΑΤΜ και αφού πήραν 32.000 ευρώ, τράπηκαν σε φυγή. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI)

Τις κινήσεις των δραστών της ληστείας στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου περιγράφει κάτοικος της γειτονιάς, η οποία άκουσε τον θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι και είδε καρέ – καρέ όσα συνέβησαν.

Όπως λέει στο Orange Press Agency, «άκουσα φασαρία, θόρυβο και νόμιζα ότι έγινε τρακάρισμα και πετάχτηκα έξω. Βλέπω ότι έπεσαν τα τζάμια εκεί στο ταχυδρομείο. Και βγήκαν δύο με κουκούλες και με δύο κουτιά. Τα κρατούσαν στο χέρι, ανοιχτές οι πόρτες. Ένα αυτοκίνητο μαύρο (τους περίμενε), ανοιχτές οι πόρτες, ο οδηγός στη θέση του και φύγανε αριστερά . Ο κόσμος δεν βγήκε βέβαια έξω. Και τις κοπέλες που φώναζαν άκουσα. Τρόμαξα κι εγώ πετάχτηκα έξω. Εκείνη την ώρα είχα θολώσει. Δεν ήξερα τι να κάνω».

Σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα ΕΛΤΑ άκουσε έναν δυνατό ήχο και μετά από λίγο όλα είχαν τελειώσει. «Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν θόρυβο, έναν δυνατό θόρυβο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα κάποια σημασία, κάποιο αντικείμενο θα έπεσε. Και βγήκα μετά 8 η ωρα και είδα ήταν έξω η Αστυνομία. Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα, έσπασαν την πόρτα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι, λίγοι στον αριθμό, είχαν βγει στον δρόμο και έδιναν καταθέσεις σε αστυνομικούς. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ληστές έσπασαν με μια κίνηση τη τζαμαρία και απείλησαν τους υπαλλήλους με τα καλάσνικοφ. Στη συνέχεια άδειασαν τις κασετίνες από το τραπεζικό ΑΤΜ, καθώς αυτός ήταν ο στόχος τους, αποκομίζοντας λεία μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται.

Πρόβλημα και με Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό ενόψει Μονακό

Εκτός του Τζέριαν Γκραντ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν συμμετείχε στη σημερινή...
Γκραντ: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του – Δύσκολα παίζει με Μονακό

Ο Τζέριαν Γκραντ θα φορά ειδικό νάρθηκα στο αριστερό...
Κατώτατος μισθός: Οι νέες αποδοχές για 700.000 εργαζόμενους μετά την αύξηση στα 920 ευρώ – Πίνακες και παραδείγματα

Στα 920 ευρώ από 880 ευρώ που είναι τώρα, ...
Explainer: Πώς η ιστορική καταδίκη Meta και Google για τον εθισμό στα social media αλλάζει τον ψηφιακό κόσμο

Οι ιστορικές καταδίκες της Meta και της Google βάζουν οριστικά τέλος...
Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ – Το κύκλωμα και οι διάσημοι ως «βιτρίνα» σε επιχειρήσεις «φαντάσματα»

Η… «Σούβλα του Αρχοντα», το ψητοπωλείο- «φάντασμα» της «σέχτας»...

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

