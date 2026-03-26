Λουτράκι: «Βγήκαν δύο με κουκούλες και δύο κουτιά, φώναζαν οι κοπέλες» – Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει καρέ καρέ τις κινήσεις των ληστών

Τις κινήσεις των δραστών της ληστείας στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου περιγράφει κάτοικος της γειτονιάς, η οποία άκουσε τον θόρυβο, βγήκε στο μπαλκόνι και είδε καρέ – καρέ όσα συνέβησαν.

Όπως λέει στο Orange Press Agency, «άκουσα φασαρία, θόρυβο και νόμιζα ότι έγινε τρακάρισμα και πετάχτηκα έξω. Βλέπω ότι έπεσαν τα τζάμια εκεί στο ταχυδρομείο. Και βγήκαν δύο με κουκούλες και με δύο κουτιά. Τα κρατούσαν στο χέρι, ανοιχτές οι πόρτες. Ένα αυτοκίνητο μαύρο (τους περίμενε), ανοιχτές οι πόρτες, ο οδηγός στη θέση του και φύγανε αριστερά . Ο κόσμος δεν βγήκε βέβαια έξω. Και τις κοπέλες που φώναζαν άκουσα. Τρόμαξα κι εγώ πετάχτηκα έξω. Εκείνη την ώρα είχα θολώσει. Δεν ήξερα τι να κάνω».

Σύμφωνα και με άλλες μαρτυρίες η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα ΕΛΤΑ άκουσε έναν δυνατό ήχο και μετά από λίγο όλα είχαν τελειώσει. «Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν θόρυβο, έναν δυνατό θόρυβο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα κάποια σημασία, κάποιο αντικείμενο θα έπεσε. Και βγήκα μετά 8 η ωρα και είδα ήταν έξω η Αστυνομία. Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα, έσπασαν την πόρτα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι, λίγοι στον αριθμό, είχαν βγει στον δρόμο και έδιναν καταθέσεις σε αστυνομικούς. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ληστές έσπασαν με μια κίνηση τη τζαμαρία και απείλησαν τους υπαλλήλους με τα καλάσνικοφ. Στη συνέχεια άδειασαν τις κασετίνες από το τραπεζικό ΑΤΜ, καθώς αυτός ήταν ο στόχος τους, αποκομίζοντας λεία μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται.