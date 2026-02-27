Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
8.2 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Νεκρός 17χρονος από μαχαιριές – Στο νοσοκομείο με τραύματα στην κοιλιά 19χρονος

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Θρίλερ στο Λουτράκι με έναν 17χρονο νεκρό και άλλο έναν τραυματία. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της συμπλοκής με τον τραυματία να ισχυρίζεται στην αστυνομία ότι είναι θύμα τροχαίου.

Όλα δείχνουν ότι η συμπλοκή στο Λουτράκι που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.02.2026).

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του.

Λίγη ώρα μετά, ένας 19χρονος πήγε με τραύματα στο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι, υποστηρίζοντας πως τραυματίστηκε σε τροχαίο. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας και έτσι μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία».

Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά εμπλέκονται. Αν και ο 19χρονος υποστήριζε πως τραυματίστηκε στο τροχαίο, οι γιατροί επιμένουν πως τα τραύματά του προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή και να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε ο 17χρονος.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Μήτογλου η εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

0
Με μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Λεωφόρο το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

0
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους «16» του...
MEDIA

Τηλεθέαση: Η χαρά του μονοψήφιου στη βραδινή ζώνη

0
Περισσότερα από δέκα προγράμματα ρίχτηκαν στην τηλεοπτική αρένα, το...
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

0
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο ο οποίος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Να μετρηθούμε στη Βουλή για το κράτος δικαίου – «Δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη», τον κατηγόρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

0
Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group