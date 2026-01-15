Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 2026
15.3 C
Athens
type here...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Live: Ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» – Η πρώτη Belharra εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Από χθες η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» πλέει σε ελληνικά χωρικά ύδατα και σήμερα βρίσκεται εν πλώ για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί επίσημα στις δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ» βρέθηκαν από νωρίς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι ακόμη πλοία του ελληνικού στόλου είχαν εντυπωσιακή ακολουθία για την υποδοχή της, σε μια λαμπρή τελετή στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Οι πρώτες εικόνες προκαλούν έντονη εντύπωση.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια.

Για την υποδοχή της ναυαρχίδας του στόλου έχει προγραμματιστεί τελετή υψηλού συμβολισμού, η οποία θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διέλευση έγινε η υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κουντουρά στην Κομισιόν: Ζητά μέτρα άμεσης ενίσχυσης της μεταφορικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών

0
Η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Oι ημιτελικοί του Κυπέλλου

0
Το βράδυ της Τετάρτης έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των...
ΕΘΝΙΚΑ

Δέος για τη φρεγάτα «Κίμων»: Όλα όσα έγιναν στην υποδοχή του ψηφιακού θωρηκτού – Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις [Εικόνες-Βίντεο]

0
α λαμπρή τελετή, με υψηλούς συμβολισμούς η Ελλάδα υποδέχθηκε...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Βάλλης στο Politisonline.com για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Το ανθρώπινο δυναμικό εγγυάται την επιτυχία της αποστολής»

0
Ιδιαίτερα συγκινημένος και βαθύτατα υπερήφανος δηλώνει ο Ναυτικός και...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19/1) η συνάντηση μεταξύ αγροτών και Μητσοτάκη – Ποιος ο όρος της Κυβέρνησης

0
Τη Δευτέρα (19/1) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση ανάμεσα στον...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group