Από χθες η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» πλέει σε ελληνικά χωρικά ύδατα και σήμερα βρίσκεται εν πλώ για τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί επίσημα στις δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο κατάστρωμα της φρεγάτας Belharra «ΚΙΜΩΝ» βρέθηκαν από νωρίς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι ακόμη πλοία του ελληνικού στόλου είχαν εντυπωσιακή ακολουθία για την υποδοχή της, σε μια λαμπρή τελετή στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Οι πρώτες εικόνες προκαλούν έντονη εντύπωση.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 χρόνια.

Για την υποδοχή της ναυαρχίδας του στόλου έχει προγραμματιστεί τελετή υψηλού συμβολισμού, η οποία θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διέλευση έγινε η υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.