Σοκ στην Ινδονησία: Η στιγμή που τεράστιο κύμα καταπίνει 20χρονο τουρίστα

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 20χρονου τουρίστα στην Ινδονησία να τραβήξει φωτογραφίες με φόντο εντυπωσιακά κύματα στην παραλία Kedung Tumpang καθώς ένα από αυτά τον «κατάπιε» με αποτέλεσμα να είναι ακόμα αγνοούμενος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή όταν ο Roni Josua Simanjuntak πήγε σε μια ακτή μαζί με φίλους του.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες έχει καταγραφεί η στιγμή που ένα κύμα τον σκέπασε και τον παρέσυρε στον Ινδικό Ωκεανό.

🇮🇩 TOURIST SWEPT OUT TO SEA IN INDONESIA

20-year-old Roni Josua Simanjuntak went missing after being swept off rocks by a massive wave while posing for photos on the Indonesian coast.

The incident occurred at Kedung Tumpang Beach, East Java, during a group outing.

Despite… pic.twitter.com/WrGwGTQYE6

