Τζον Τραβόλτα: Aπογείωσε αεροπλάνο από την Αθήνα και πιλοτάρισε στον Αττικό ουρανό

«Τον αγαπούσα– τον αγαπώ ακόμα» είχε πει το 2018 η Κίρστι Άλεϊ για τον Τζον Τραβόλτα. «Αν δεν ήμουν παντρεμένη, θα πήγαινα και θα τον παντρευόμουν και θα ήμουν μόνιμα σε ένα αεροπλάνο γιατί έχει το δικό του αεροπλάνο».

Ήταν, τότε, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Celebrity Big Brother της Βρετανίας, όπου αποκάλυψε ότι «φίλησε τον Τραβόλτα» και επιπλέον ότι «παραλίγο να το σκάσει και να τον παντρευτεί».

Ο 68χρονος πλέον Τραβόλτα έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα αεροπλάνα, και από νεαρή ηλικία έχει λάβει το δίπλωμα πιλότου.

Ο Τραβόλτα έχει στην κατοχή του πέντε αεροπλάνα, αλλά και δικό του αεροδρόμιο στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Με την φράση «This is one of my favorite take offs from Athens, Greece» χαιρετάει τους ακόλουθους του στο Instagram ο διάσημος ηθοποιός Τζον Τραβόλτα, ο οποίος μοιράστηκε με τους 4.6 εκατομμύρια θαυμαστές του στο Instagram ένα βίντεο όπου πιλοτάρει ένα αεροπλάνο με την απογείωση να πραγματοποιείται από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τον Ιούνιο του 2002 ο Τζον Τραβόλτα έγινε ο επίσημος «Πρεσβευτής της Qantas» ή Παγκόσμιος Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως, όταν ξεκινήσαν με την αεροπορική εταιρία την περιοδεία Spirit of Friendship για την προώθηση της καλής θέλησης και την ενθάρρυνση των ανθρώπων να ταξιδέψουν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο Τζον Τραβόλτα γνώρισε για πρώτη φορά την Qantas όταν ήταν μικρό παιδί, όταν άρχισε η γοητεία του για όλα τα αεροπορικά ταξίδια. «Με εντυπωσίασε το ιστορικό ασφάλειας της Qantas και το γεγονός ότι εκτελούσε τα μεγαλύτερα δρομολόγια στον κόσμο».

Αφού έμαθε να πετάει ελαφρά αεροσκάφη στην εφηβεία του, ο Τζον άρχισε να αγοράζει αεροσκάφη στα 20 του, αποκτώντας τελικά ένα πρώην Boeing 707 της Qantas.

Κατά την έναρξη της περιήγησης Spirit of Friendship Tour, ο Τζον έλαβε τα «φτερά» του 747-400, αφού είχε υποβληθεί σε εκτεταμένη εκπαίδευση με την Qantas στο Σίδνεϊ και την Boeing στο Σιάτλ.

Η περιοδεία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2002, με τον Τζον να πιλοτάρει το Boeing 707 του, βαμμένο με το αρχικό σήμα και τα χρώματα της Qantas της δεκαετίας του 1960.