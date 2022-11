Πέθανε η Αϊριν Κάρα - Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της - Η τραγουδίστρια των θρυλικών «Fame» και «Flashdance... What a feeling»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Αϊριν Κάρα, που έγινε διάσημη με τα τραγούδια Fame και την παγκόσμια επιτυχία Flashdance… What a Feeling, απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η ατζέντης της.

Η Αϊριν Κάρα βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή στο σπίτι της στη Φλόρινα, ανέφερε η Τζούντιθ Μουρ, προσθέτοντας ότι τα αίτια του θανάτου της παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022