Έμα Στόουν: Η πανέμορφη ηθοποιός έγινε το ''γούρι'' των ερυθρολεύκων - Θεατής στο ΣΕΦ

«Γούρι» έφερε η παρουσία της Έμα Στόουν στις εξέδρες του ΣΕΦ χθες βράδυ καθώς ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγαλειώδη πρόκριση για το FInal 4 της Euroleague στο Βελιγράδι επικρατώντας της Μονακό 94-88.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μαζί με τον Γιώργο Λάνθιμο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις ημέρες για την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του γνωστού σκηνοθέτη, «Βληχή», στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η Έμα Στόουν, που ήταν υποψήφια για Όσκαρ β’γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Favorite», ανανέωσε τη συνεργασία της με τον σκηνοθέτη με τη μεσαίου μήκους ταινία «Βληχή», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στην επόμενη μεγάλου μήκους του Λάνθιμου, «Poor Things».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ήταν και ο -ίσως κορυφαίος παίκτης της σύγχρονης εποχής του ΝΒΑ- Κέβιν Ντουράντ που παρακολούθησε το παιχνίδι για τον καλό του φίλο Μάικ Τζέιμς λίγες θέσεις δίπλα από τον Βασίλη Σπανούλη.

That one got the Emma Stone seal of approval 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 4, 2022