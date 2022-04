Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μουσείο Μπενάκη

“SONQUISERA:the dreamland. Μια χώρα φτιαγμένη από μουσική…”.

Oι Athens Classical Players, το δυναμικό σύνολο εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, παρουσιάζουν τη Δευτέρα 9 Μαΐου, 20:30 στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, τη “Sonquisera” τους, μια ονειρική “χώρα” την οποία κατασκευάζουν με τα υλικά της μουσικής των μεγάλων συνθετών.

Η Son-ata του S.Prokofieff, το Qui-nteto του W.A.Mozart και η Ser-enata του P.I.Tchaikovsky, δημιουργούν το ιδανικό ουτοπικό μέρος, όπου συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες και συνδιαλέγονται είτε ως unisono soli σε μία μελωδία, είτε ως 5 διαφορετικές μελωδικές γραμμές στο κουιντέτο, είτε τέλος, στη σερενάτα, ως ομάδες οργάνων που αν και ξεχωριστές, υπηρετούν όλες μαζί το άρρητο αποτύπωμα της μουσικής : την ένωση, την κοινή αναπνοή και το κοινό όραμα “.

Παρουσιάζονται τα έργα :

•S.Prokofieff : Solo Violin Sonata (για πολλούς βιολονίστες unisono, A’ εκτέλεση στην Ελλάδα)

•W.A.Mozart: String Quintet in C minor

•P.I.Tchaikovsky : Serenade for strings.

Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δυνατή με την αγορά εισιτηρίου εισόδου στο ταμείο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138 ή ηλεκτρονικά στο tickets.benaki.gr

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 210-3671014, Τρίτη – Πέμπτη 11:00-15:00

