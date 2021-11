Στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ οι ΑΒΒΑ με το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 40 χρόνια

Θριαμβευτική επιστροφή στα βρετανικά μουσικά τσαρτ έκανε σήμερα το θρυλικό συγκρότημα από τη Σουηδία, οι ABBA, καθώς εκτοξεύτηκε αμέσως στην πρώτη θέση με το “Voyage”, το πρώτο άλμπουμ του εδώ και 40 χρόνια.

Ο δίσκος αυτός είναι το γρηγορότερο σε πωλήσεις άλμπουμ αυτόν τον χρόνο, έγινε γνωστό από τη βρετανική Official Charts Company, με 204.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Μονάχα άλλα τρία άλμπουμ έχουν ξεπεράσει τις 200.000 πωλήσεις την τελευταία δεκαετία: η Αντέλ με το «25», ο Εντ Σίραν με το «Divide» και οι One Direction με το «Midnight Memories».

«Είμαστε χαρούμενοι που οι θαυμαστές μας απόλαυσαν το νέο άλμπουμ μας όσο εμείς απολαύσαμε τη δημιουργία του», λένε οι ABBA σε μια ανακοίνωση. «Είμαστε πανευτυχείς που έχουμε ένα άλμπουμ στην κορυφή των τσαρτ ξανά!».

Το “Voyage” είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το «The Visitors» το 1981. Είναι το 10ο άλμπουμ των ABBA που γίνεται νούμερο ένα στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη UK’s Official Charts Company, το σύνολο των πωλήσεων του “Voyage” αποτελείται από 90% κλασικά αντίγραφα, μεταξύ άλλων 29.000 σε βινύλιο, καθιστώντας το «την ταχύτερη σε πωλήσεις κυκλοφορία βινυλίου στον αιώνα».

Δύο από τα τραγούδια του νέου αυτού δίσκου είναι τα “I Still Have Faith In You” και “Don’t Shut Me Down”.