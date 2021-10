To νέο κούρεμα της Beyoncé μπορεί να κάνει το look σου πιο νεανικό (Εικόνα)

Tα curtain bangs όχι μόνο δεν έχουν φύγει από τη μόδα, αλλά, όπως αποδεικνύει και η Beyoncé, μπορούν να προσδώσουν στο look σου μια πινελιά νεανικότητας.

Η Queen B βρέθηκε στη Βενετία για το γάμο των Alexandre Arnault και Geraldine Guyot και κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της. Αυτή τη φορά για αυτό δεν ευθυνόταν το ταλέντο της σαν performer ή το outfit της, αλλά το νέο κούρεμά της. Πιο συγκεκριμένα, φωτογραφήθηκε έχοντας ολόισια μακριά μαλλιά και νέα curtain bangs, ένα look που θυμίζει έντονα το iconic “Me, Myself and I” music video. Τα curtain bangs αποτέλεσαν αλλαγή-κλειδί στην εμφάνισή της μετά τα 40, καθώς χαρίζουν αέρα ανανέωσης και μια σαγηνευτική κοριτσίστικη διάθεση.

Οι αφέλειες κάθε είδους αποτελούν μία από τις αγαπημένες επιλογές των 40something celebrities κι όχι τυχαία. Θεωρούνται το πιο “αντιγηραντικό” κούρεμα κι αυτό γιατί ανάλογα με το μέχρι ποιο ύψος φτάνουν, μπορούν να κρύψουν τις ρυτίδες στο μέτωπο, ή ακόμα και το πόδι της χήνας. Ειδικά στην πιο ανέμελη, wispy εκδοχή τους, οι αφέλειες μπορούν να γλυκάνουν πολύ τα χαρακτηριστικά, χαρίζοντας μια κοριτσίστικη ανεμελιά, που δείχνει ιδιαιτέρως σαγηνευτική.

Δείτε το νέο κούρεμα της Beyoncé:

Πηγή: harpersbazaar.gr