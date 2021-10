H Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε το αγαπημένο της γεύμα - «Πάρτι» στα social media

Η 47χρονη σύζυγος του David Beckham, η γνωστή Posh των Spice Girls, που είναι πλέον μητέρα 4 παιδιών και ασχολείται πλέον με το fashion design, κατά τη διάρκεια του podcast ανέφερε πως προτιμά τα απλά γεύματα με μία φέτα ψωμιού του τοστ ολικής άλεσης με αλάτι ή λαχανικά στον ατμό με βαλσαμικό ξύδι. Όπως είπε: «Εδώ ακούγομαι σαν το πιο βαρετό άτομο στο τμήμα τροφίμων του σούπερ μάρκετ. Μου αρέσει το ψωμί ολικής άλεσης με λίγο αλάτι επάνω του. Είναι αυτός ο υδατάνθρακας που με κάνει να νιώθω όμορφα και λατρεύω το αλάτι».

«Για τα περισσότερα εστιατόρια είμαι ίσως ο χειρότερος εφιάλτης τους. Λατρεύω τα λαχανικά στον ατμό με λίγο βαλσαμικό ξύδι από πάνω και να τα αλατίζω μόνη μου. Μου αρέσει να μαγειρεύονται τα φαγητά με έναν πολύ απλό τρόπο. Δεν μου αρέσουν τα λάδια ή το βούτυρο ή οι σάλτσες», προσέθεσε.

Η Victoria συμπλήρωσε τα εξής για την ασυνήθιστη διατροφή της: «Ακόμη και ο Gordon Ramsey , ένας πολύ καλός μας φίλος, λέει ότι δεν έχει δει ποτέ ξανά έναν τόσο πειθαρχημένο τρόπο διατροφής. Δεν είμαι και το πιο συναρπαστικό άτομο στο φαγητό, αλλά μου αρέσει να πίνω ένα ποτό με το δείπνο μου και μπορώ να γίνω ένας εξαιρετικός καλεσμένος».

Το γεγονός ότι η Victoria θεωρεί “γεύμα” μόνο μια φέτα ψωμί με αλάτι ή λαχανικά προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο twitter.

#VictoriaBeckham reveals that her favourite meal of all time is salt on whole grain toast 😳 Speaking to #RuthRogers on #RiverCaféTable4 podcast she admitted she was a restaurant's 'worst nightmare,’ in more ways than one 🙄 she’d be a cheap dinner date eh . . . 😆 pic.twitter.com/UbE6DYQAOO

Victoria Beckham has revealed she is a fussy eater and her favourite meal is toast with….salt ….👀🤢🤮 wow how the other half live , I bet dinner time is fun in her house , sort yourself out girl and start living on the edge by eating it with beans 🤣🤣🤣 #VictoriaBeckham

