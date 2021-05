Μυστικός γάμος για τον Μπόρις Τζόνσον-Με νυφικό Έλληνα σχεδιαστή η Κάρι Σίμοντς (Εικόνες)

Όπως μεταδίδουν οι Sun και Mail on Sunday, ο ναός κλειδώθηκε ξαφνικά χθες μετά το μεσημέρι και λίγο αργότερα έφτασε εκεί η Κάρι Σίμοντς, η οποία ζει με τον Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 όταν εκείνος ανέλαβε την πρωθυπουργία.

Ο γάμος έγινε παρουσία λίγων φίλων και συγγενών ενώ μέλη του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι πολιτικοί έσπευσαν να συγχαρούν τον Τζόνσον μέσω Twitter.

Η Τερέζ Κόφεϊ, υπουργός Εργασίας, έγραψε στο Twitter: «Συγχαρητήρια Μπόρις Τζόνσον και Κάρι Σίμοντς για τον γάμο σας σήμερα».

Congratulations @BorisJohnson and @carriesymonds on your marriage today 👨‍👩‍👧

— Therese Coffey #HandsFaceSpaceFRESHAIR (@theresecoffey) May 29, 2021