Όσκαρ 2021: Στο Nomadland τα βραβεία καλύτερης ταινίας & σκηνοθεσίας - Η μεγάλη βραδιά

Νωρίς τα ξημερώματα σε ώρα Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η αλλιώτικη φέτος, αλλά πάντα λαμπερή και συγκινητική 93η τελετή απονομής των Όσκαρ 2021.

Μια διαφορετική τελετή λόγω της πανδημίας, η οποία οδήγησε τους διοργανωτές να αποφασίσουν την αλλαγή στέγης ειδικά για φέτος. Τα Όσκαρ 2021 διεξάγονται στο Union Station, έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλιόμετρα από το Dolby Theater, όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές.

Στην εκδήλωση οι διάσημοι προσκεκλημένοι καλούνται να μην φορούν μάσκες όσο γράφουν οι κάμερες, ωστόσο τους ζητείται ευγενικά από τους διοργανωτές να το κάνουν όσο η τελετή βρίσκεται σε διαφημίσεις ή παρουσιάζει εμβόλιμα βίντεο. Στο κοινό βρίσκονται επίσης 170 άτομα.

Στο Nomadland το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας

Το Nomadland κέρδισε όπως αναμενόταν το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Η βραδιά ανήκει στην Κλόε Ζάο η οποία κέρδισε και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτις είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker») και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Η Ζάο ήδη απέσπασε με το «Nomadland» Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

Οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί…

Η ίδια δήλωσε παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας: «Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε ‘οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί’.

Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους… Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν».

Συνολικά το Nomadland κατέκτησε τρία βραβεία, καθώς κέρδισε και αυτό του Α’ γυναικείου ρόλου με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ.

Άντονι Χόπκινς και Φράνσις Μακ Ντόρμαντ κέρδισαν τα Όσκαρ πρώτου ρόλου

Οσον αφορά τα βραβεία των πρωταγωνιστικών ρόλων, ο Άντονι Χόπκινς για την ταινία The Father κατέκτησε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Είναι το δεύτερο Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου που κερδίζει μετά την Σιωπή των Αμνών 1992.

Στις γυναίκες αναμενόμενη ήταν η επικράτηση της Φράνσις Μακ Ντόρμαντ από το Nomadland. Για την Μακ Ντόρμαντ είναι το τρίτο Όσκαρ μετά το Fargo (1997) και το Τhree Billboards Outside Ebbing, Missouri (2018).

Το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου δόθηκε στον Ντάνιελ Καλούγια για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah» του Σάκα Κινγκ.

Η 74χρονη Γιουν Γιου-τζουνγκ (Youn Yuh-jung) από τη Νότια Κορέα κέρδισε Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο «Minari» του Λι Άιζακ Τσανγκ, μετά την κυριαρχία της στα SAG, το Νational Board of Review, το βραβείο των κριτικών της Νέας Υόρκης, τα BAFTA και τα βραβεία 45 ακόμα κριτικών ενώσεων. Πρόκειται για την πρώτη ηθοποιό από την Ν. Κορέα που κατακτά Όσκαρ ερμηνείας. Το βραβείο της απένειμε ο Μπραντ Πιτ.

Δεν κέρδισαν Όσκαρ οι δύο Έλληνες υποψήφιοι

Η φετινή τελετή των Όσκαρ είχε και ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτό γιατί ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός ήταν υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας «Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ.

Επίσης, ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για τη διεύθυνση φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν.

Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, μετά με τη «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Αμφότεροι ωστόσο δεν κατάφεραν να αποσπάσουν το αγαλματίδιο καθώς αυτό του καλύτερου μοντάζ πήγε στην ταινία Sound of Metal, ενώ αυτό της φωτογραφίας στην ταινία Mank.

Οι νικητές των Όσκαρ 2021

Καλύτερη Ταινία: «Nomadland»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Σκηνοθεσία: Κλόε Ζάο για το «Nomadland»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Διασκευασμένο Σενάριο: Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Πρωτότυπο Σενάριο: Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Διεθνής Ταινία: Άσπρο Πάτο (Δανία)

Μακιγιάζ και χτενίσματα: Σέρτζιο Λόπεζ-Ριβέρα, Μία Νιλ, Τζαμίκα Γουίλσον για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Κοστούμια: Αν Ροθ για την ταινία Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερου ήχου: Sound of metal

Ταινία μικρού μήκους: The two distant strangers

Ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: If Anything Happens I love you

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Soul (Pixar)

Ντοκιμαντέρ μικρού Μήκους: Colette

Ντοκιμαντέρ μεγάλου Μήκους: My Octopus Teacher

Οπτικά εφέ: Tenet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Φωτογραφία: Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Μοντάζ: Sound of Metal

Μουσική: Soul

Καλύτερο τραγούδι: Fight for you (H.E.R) από το Judas and the Black Messiah