Σε μία ιδιαίτερη τελετή η μεγάλη βραδιά των Oscar 2021

Η ιδιαιτερότητα των φετινών Όσκαρ έγκειται στο γεγονός ότι σε πολλές χώρες οι ταινίες δεν προβλήθηκαν σε αίθουσες!

Κατά τα διάρκεια μιας πανδημικής χρονιάς που οι κινηματογράφοι άνοιξαν για ελάχιστα αν όχι καθόλου, οι ταινίες έκαναν πρεμιέρα στις μικρές οθόνες μας, μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες και έγιναν η απόλυτη διέξοδος για όλους τα ατελείωτα βράδια της καραντίνας, της ελλείψεις εξόδων και διεξόδων.

Πού θα γίνει η τελετή

Το κύριο μέρος της τελετής θα παρουσιαστεί από το Λος Άντζελες, ως συνήθως.

Η τελετή θα γίνει στο Union Station, 12 χλμ. μακριά από το Dolby Theater όπου διεξάγεται συνήθως. Ο Ντέιβιντ Ρούμπιν, ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ανακοίνωσε ήδη από το Μάρτιο ότι η τελετή θα διεξαχθεί σε έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλόμετρα από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές.

Ο σταθμός Union Station, διάσημος για την αρχιτεκτονική του ισπανικού αποικιακού στυλ, αναμένεται να επιτρέψει στην πλειάδα των αστέρων να συμμετάσχουν στο γκαλά, τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας. Θα επιτρέψει ακόμη να στηθεί ένα τύπου κόκκινο χαλί, μικρότερο και διαφορετικό από τις άλλες χρονιές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Official Union Station LA (@unionstationla)

Το κοινό που θα βρίσκεται ζωντανά στο Λος Άντζελες δεν θα είναι αναρίθμητο αλλά το πολύ ως 170 άτομα, με όλους τους προσκεκλημένους να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στον χώρο της απονομής.

Στο BFI του Λονδίνου θα μαζευτούν οι υποψήφιοι για Όσκαρ Βρετανοί ενώ ένα άλλο στούντιο θα δημιουργηθεί για τους Γάλλους υποψηφίους.

Στόχος είναι να αποφευχθεί να δούμε τους περισσότερους υποψηφίους μέσω Zoom, με τους παραγωγούς της απονομής να δηλώνουν ότι έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για να παρέχουν ένα ασφαλές και ευχάριστο βράδυ για τους συμμετέχοντες που θα παραστούν στην τελετή αυτοπροσώπως.

Ποια ταινία έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες

10 υποψηφιότητες η ταινία Mank

6 η ταινίαThe Father

6 το Judas and the Black Messiah

6 η ταινία Minari

6 το Nomadland

6 το Sound of Metal

6 το The Trial of the Chicago 7

Στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, η τελετή

Η τελετή θα παρουσιαστεί στις 3 τη νύχτα, ώρα Ελλάδος. Live όλα όσα συμβαίνουν στη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου θα καταγράψει το iefimerida.

Τη βραδιά της απονομής των Όσκαρ 2021 θα σκηνοθετήσει για έκτη φορά ο Γκλεν Γουάις, μετρ σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, με την παραγωγή να αποδίδεται στον Στίβεν Σόντερμπεργκ,σκηνοθέτη της ταινίας Contagion. «Το σχέδιό μας είναι, για φέτος, τα Όσκαρ να μοιάζουν σε μια ταινία, όχι σε ένα τηλεοπτικό θέαμα», εξήγησε ο Σόντερμπεργκ και οι άλλοι παραγωγοί σε δελτίο τύπου.