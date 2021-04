Πρίγκιπας Harry-Meghan Markle: Έρχεται η πρώτη τους σειρά στο Netflix

Ειδικότερα, πρόκειται για μια σειρά ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζει την ιστορία και τα παρασκήνια της αθλητικής εκδήλωσης, που είχε διοργανώσει ο πρίγκιπας Harry το 2017 για τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν εν ώρα δράσης, «Invictus Games».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Harry θα εμφανιστεί on camera στο ντοκιμαντέρ που θα ακολουθεί τους αγωνιζόμενους, βετεράνους στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί, στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία το 2022. Την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει αναλάβει ο Orlando von Einsiedel και την παραγωγή η Joanna Natasegara, οι οποίοι ήταν πίσω από τα ντοκιμαντέρ The White Helmets και Evelyn του Netflix.

The series will join competitors – all service members who’ve suffered life-changing injuries or illnesses – as they train for the next games in The Hague.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 6, 2021