Η ανάρτηση της Rihanna στο Twitter που εξόργισε την Ινδική κυβέρνηση

Έτσι, πριν λίγες μέρες δημοσίευσε ένα tweet για την αγροτική κρίση στην Ινδία, όπου οι ντόπιοι παραγωγοί διαμαρτύρονται για την αγροτική μεταρρύθμιση που προωθείται από τον εθνικιστή Πρωθυπουργό Narenda Modi, υποστηρίζοντας ότι ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρείες έναντι των αγροτών που αποτελούν σχεδόν το 50% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα που χαρακτηρίζονται ως «αντιδημοκρατικά», όπως να αποκλείσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ οι συγκρούσεις στους δρόμους είναι σε πολλές περιπτώσεις αιματηρές.

Η Rihanna κοινοποίησε ένα σχετικό άρθρο του CNN με το σχόλιο «Γιατί δεν μιλάμε για αυτό;»

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

