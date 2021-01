Η Τζένιφερ Λόπεζ ντυμένη στα λευκά έκλεψε τις εντυπώσεις στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Ντυμένη στα λευκά εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ στην τελετή ορκωμοσίας του νέου πρόεδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κλέβοντας όλες τις εντυπώσεις.

Η Λατίνα παγοσμίου φήμης σταρ επελέγη να ερμηνεύσει δύο τραγούδια λίγα λεπτά πριν ο Τζο Μπάιντεν ορκιστεί και επίσημα ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω, σε μια όμορφη αλογοουρά, άσπρο παντελόνι, τοπ με φουρό και ολόλευκο μακρύ παλτό, η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε τα «This Land is Your Land» και «America The Beautiful».

Πριν από την Λόπεζ το μικρόφωνο είχε πάρει η Lady Gaga, η οποία με την εκκεντρική της εμφάνιση ερμήνευσε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο. Η Lady Gaga με τη σειρά της, επέλεξε να φορέσει τουαλέτα σε μαύρο και κόκκινο φόρεμα με ένα χρυσό περιστέρι στο πέτο.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, λίγο πριν τελειώσει την ερμηνεία της, απευθύνθηκε στο κοινό που την παρακολουθούσε ζωντανά, με μια φράση στην ισπανική γλώσσα.

Η ίδια δεν ανέφερε τίποτα περισσότερο από μια φράση της Δέσμευσης Πίστης στα ισπανικά. «Ένα έθνος υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους» είπε με έμφαση η Τζένιφερ Λόπεζ.