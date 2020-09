Πώς πρέπει να πλένετε τα ρούχα των παιδιών σας μετά την επιστροφή από το σχολείο στην εποχή του κορωνοϊού

Οι διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και οι μαθητές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Φυσικά αυτή η χρονιά δε θα μοιάζει με τις προηγούμενες για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα σχολεία θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας, αλλά τι πρέπει να κάνουν οι γονείς με τα ρούχα των παιδιών τους όταν επιστρέφουν στο σπίτι στο τέλος της ημέρας;

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία που πλένουμε τα ρούχα, τόσο πιθανότερο είναι να εξαφανίσουμε τυχόν σημάδια του Covid-19. Η βασική θερμοκρασία σώματός μας κυμαίνεται κατά μέσο όρο στους 37 ° C και παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για να ευδοκιμήσουν τα βακτηρίδια και οι ιοί. Αυτό σημαίνει ότι το πλύσιμο στους 30 ° C ίσως να μην είναι αρκετό. Οι περισσότεροι ιοί δεν θα επιβιώσουν σε θερμοκρασίες πάνω από 60 ° C , έτσι μπορούμε να πλένουμε σε αυτή τη θερμοκρασία γάντια, κασκόλ, τα παιδικά ρούχα και ό,τι άλλο χρησιμοποιούμε συχνά. Εναλλακτικά μπορούμε να πλένουμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας ειδικά απολυμαντικά απορρυπαντικά ρούχων.

Διαδικασία στεγνώματος

Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στο μέγιστο και αφήνουμε τα ρούχα στο στεγνωτήριο μέχρι να στεγνώσουν εντελώς.

Άπλωμα

Απλώνουμε τα ρούχα μέχρι να στεγνώσουν εντελώς, ιδανικά απευθείας στον ήλιο.

Σιδέρωμα

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες κατάψυξης μπορούν να σταματήσουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων, οπότε το στεγνωτήριο ή ακόμα καλύτερα το σιδέρωμα των ρούχων είναι απαραίτητο.

Καθαρισμός πλυντηρίου

Τα πλυντήρια ρούχων μπορούν να είναι οι σωτήρες μας όσον αφορά τον καθαρισμό των ρούχων, αλλά πρέπει και τα ίδια να απολυμαίνονται. Αποφεύγουμε μια ενδεχόμενη μόλυνση των ρούχων από το ίδιο το μηχάνημα ρίχνοντας ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι μέσα στο κάδο του πλυντηρίου και κάνοντας έναν κύκλο πλυσίματος τουλάχιστον στους 60C. Δοκιμάζουμε αυτό κάθε μήνα για να αποφύγουμε τυχόν συσσώρευση σαπουνιού, μούχλας και βακτηρίων γενικότερα.

Πηγή: marieclaire.gr