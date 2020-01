Ο Χάρι έφυγε από την Βρετανία - Η βόλτα της Μέγκαν και ο... μάρσιπος του Άρτσι (Εικόνες & Video)

Στην αγαπημένη του σύζυγο, Μέγκαν Μαρκλ και τον γιο τους Άρτσι που διαμένουν πλέον στον Καναδά, επέστρεψε χθες το βράδυ ο πρίγκιπας Χάρι, έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα του ζωή μακριά από την βασιλική οικογένεια και την Μεγάλη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας Χάρι πέταξε με πτήση της British Airways – και όχι με ιδιωτικό αεροπλάνο – από το Χίθροου του Λονδίνου στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ, χθες το βράδυ. Οι παπαράτσι, τον κατέγραψαν να κατεβαίνει από την πίσω σκάλα του Boeing 747 φορώντας ένα μπλε μπουφάν και τζιν παντελόνι και κρατώντας ένα σακίδιο στους ώμους του, υιοθετώντας ένα πιο απλό λουκ, ακριβώς όπως και η Μέγκαν Μαρκλ, μετά την απομάκρυνσή τους από ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Φυσικά, μαζί του είχε και δύο άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας.

Μετά την 10ωρη πτήση, ο πρίγκιπας Χάρι επιβιβάστηκε σε ένα μίνι βαν για να συνεχίσει το ταξίδι του και έπειτα επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλάνο της WestJet, όπως είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες και η Μέγκαν Μαρκλ, προκειμένου να φτάσει στην έπαυλη των 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου διαμένει το ζευγάρι από τον περασμένο Νοέμβριο, μέχρι να βρουν ένα μόνιμο κατάλυμα.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.

The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.

