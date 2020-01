Η... Barbie εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου σε ριάλιτι

View this post on Instagram

No one is you, and that is your superpower 🦸‍♀️ 💫 • • •Υ.Γ είχα πολλά μηνύματα για το κραγιόν ειναι από @sephora_greece και @sephoracollection νουμερο 1, ματ όμως σε μορφή lip gloss💋