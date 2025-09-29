Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
18.4 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Λιάγκας: «Ο Μπισμπίκης τηλεφώνησε στη Βανδή μετά το ατύχημα»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

ΟΓιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στον αέρα του Πρωινού ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε τηλέφωνο τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, λίγες ώρες μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

«Ο Μπισμπίκης δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος των φθορών που είχε προκαλέσει. Όταν ξύπνησε, πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα Βανδή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ***κία. Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω», φέρεται να είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Δέσπονα Βανδή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας, αναφέροντας πως ο ηθοποιός προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, κάτι που ανέβασε τους τόνους με τους συνεργάτες του.

Σήμερα Δευτέρα (29/9) ο γνωστός ηθοποιός αναμένεται, όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων, απολογείται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη – Δείτε βίντεο

0
Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το...
LIFE & STYLE

Κατερίνα Καινούργιου για τη σύλληψη του αδερφού της: «Φωτογράφιζαν» παντού εμένα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του

0
Στη σύλληψη του αδερφού της, έπειτα από περιστατικό που...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Παιδιού Α21: Τι ώρα θα πληρωθούν σήμερα οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ

0
Επίδομα Παιδιού Α21: Σήμερα (29/09) θα πληρωθούν τα επιδόματα...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με την ψεύτικη φωτογραφία Τραμπ – Μητσοτάκη: Ο Λευκός Οίκος έκανε… copy – paste

0
Σάλος έχει δημιουργηθεί με την, επεξεργασμένη - όπως αποδείχθηκε...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

0
Στη δημοσιότητα δόθηκαν στις 10 το πρωί, από την...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group