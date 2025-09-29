Λιάγκας: «Ο Μπισμπίκης τηλεφώνησε στη Βανδή μετά το ατύχημα»

ΟΓιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στον αέρα του Πρωινού ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε τηλέφωνο τη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή, λίγες ώρες μετά το περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

«Ο Μπισμπίκης δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος των φθορών που είχε προκαλέσει. Όταν ξύπνησε, πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα Βανδή», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το πρωί που ερχόμουν στο σπίτι, έκανα μία μ***κία. Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι μεγάλο και θα το διορθώσω», φέρεται να είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Δέσπονα Βανδή, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά ξέρω ότι πήρε τηλέφωνο τη Δέσποινα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας, αναφέροντας πως ο ηθοποιός προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, κάτι που ανέβασε τους τόνους με τους συνεργάτες του.

Σήμερα Δευτέρα (29/9) ο γνωστός ηθοποιός αναμένεται, όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.