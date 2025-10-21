Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα» – Το βίντεο που ξεμπροστιάζει Βανδή και Αστυνομία

Newsroom
Λιάγκας: «Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα» – Το πρωί της Τρίτης (21/10), στο Πρωινό του ΑΝΤ1, προβλήθηκε ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Βανδή, το οποίο τραβήχτηκε τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, το βίντεο απεικονίζει περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο της στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ που επέβαινε.

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως βρέθηκε σε αρκετά δύσκολη παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα, καθώς η τραγουδίστρια είναι πολύ καλή του φίλη, ενώ παράλληλα ξέσπασε που η αστυνομία προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο της, καθώς τα περιπολικά χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι για να μεταφέρουν τους πολίτες στους προορισμούς τους.

Να αναφέρουμε πως το αμάξι της εταιρείας της παραγωγής στο οποίο επέβαινε η τραγουδίστρια έπαθε λάστιχο στη εθνική οδό, με αποτέλεσμα να λάβει χώρα αυτό το σκηνικό.

«Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα. Είναι φίλη μου και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα. Είναι Αύγουστος, είχε μια συναυλία στη Χαλκιδική και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Το αμάξι της εταιρείας παραγωγής έπαθε λάστιχο στην εθνική οδό. Υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας; Να μας πει το υπουργείο. Λυπάμαι που το κάνω αυτό, γαμ@το. Σκάει το λάστιχο, πάει δεξιά και όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Παραβαίνοντας κάποιες βασικές οδηγίες, οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο ξενοδοχείο με το περιπολικό σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο.

Πιέζομαι, είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Τρελαίνομαι τώρα, της ανοίγει την πόρτα, σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Είναι τεράστιο θέμα τώρα αυτό για εμένα, κ. Χρυσοχοϊδή», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.

