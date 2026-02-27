Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια του 18χρονου γιου του, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η δολοφονία έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (26.2.26) στο συνεργείο του 50χρονου στη Λέρο, ενώ παράλληλα στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμα δυο άνδρες, υπάλληλοι του συνεργείου.

Οι δύο άνδρες κατέθεσαν στην αστυνομία πως την ώρα που βρίσκονταν στον «φούρνο» του συνεργείου μαζί με τον γιο του θύματος, ο 18χρονος αποχώρησε για λίγο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο νεαρός επέστρεψε φωνάζοντας: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Οι δύο υπάλληλοι έτρεξαν προς τον 50χρονο, ο οποίος τους είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και τους ζήτησε λίγο νερό, πριν χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 18χρονος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του, όταν τον Αύγουστο του 2022 του πέταξε ένα κοπίδι, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας μπήκε στο σπίτι και άρπαξε τον ανήλικο γιο του χτυπώντας τον με γροθιές στο μπράτσο, απαιτώντας από τον ίδιο να τον βοηθήσει στη δουλειά.

Τότε, ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτόφωρου και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η ίδια η μητέρα του 18χρονου ανέφερε πως ο πατέρας φερόταν άγρια στο παιδί και είχαν συχνούς καυγάδες.

Ο νεαρός από την άλλη αρνείται ότι είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Ωστόσο, στον τελευταίο καυγά ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Γείτονας της οικογένειας μιλώντας στο newsit.gr σημείωσε πως: «Όλοι το λέγαμε ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Ο πατέρας με τον γιο δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις. Σχεδόν κάθε μέρα μαλώνανε, πολλές φορές ο πατέρας πετούσε αντικείμενα στον γιο του και του φώναζε, τον μάλωνε».

«Όταν το ακούσαμε χθες όλοι είπαμε ότι άργησε να γίνει. Ο πατέρας γενικά είχε επιθετική συμπεριφορά και μέσα στο σπίτι. Το συνεργείο ήταν περίεργο, περισσότερο με αποθήκη έμοιαζε και εκεί πήγαινε ο 18χρονος χωρίς να το θέλει».