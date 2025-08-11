Λένα Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Λένα Σαμαρά:Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Το παρών δίνουν πλήθος πολιτικών στελεχών για να συμπαρασταθούν στο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Ήδη κατέφθασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και άλλοι.



Στεφάνι από τον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του



Στεφάνια με λευκά λουλούδια κοσμούν τον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή.

«Τα λόγια είναι φτωχά» αναφέρεται στο στεφάνι του πρωθυπουργού και της συζύγου του.



Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια ζητά να μην υπάρξουν τηλεοπτικές κάμερες ούτε στην εκκλησία, ούτε στον τάφο. Στις επιθυμίες της οικογένειας περιλαμβάνεται και η μη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της ταφής.



Στο Α Νεκροταφείο έφτασε γιος του Αντώνη Σαμαρά και ο αδελφός του

Στο Α΄ Νεκροταφείο έφτασε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κωνσταντίνος και ο αδερφός του πρώην πρωθυπουργού Αλέξανδρος, με την οικογένειά του.

