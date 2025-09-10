Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Λένα Σαμαρά: 40 μέρες από το θάνατό της – Πότε και πού θα γίνει το μνημόσυνό της

Newsroom
by Newsroom Newsroom

40 μέρες πέρασαν από τότε που η Λένα Σαμαρά, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών με την ίδια να βυθίζει σε βαθύ πένθος τόσο τον πατέρα της, όσο και την μητέρα της, Γεωργία Κρητικού, και τον αδελφό της, Κώστα Σαμαρά.Ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από το θάνατο της νεαρής κοπέλας, η οποία έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Λένα Σαμαρά, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε νοσηλεύτηκε στο Σισμανόγλειο και ύστερα μεταφέρθηκε στη Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, ωστόσο, την στιγμή που οι γιατροί κοιτούσαν το ιατρικό της ιστορικό, υπέστη επιληπτική κρίση με σοβαρή επιπλοκή, που κατέληξε σε ανακοπή. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν οι θεράποντες γιατροί, τελικά δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της, με αποτέλεσμα να αφήνει την τελευταία της πνοή στις 7 Αυγούστου.

Πότε θα γίνει το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από το θάνατο της Λένας Σαμαρά
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Espresso, το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά για τις 40 ημέρες από τότε που έφυγε από τη ζωή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12:45 στο Πρώτο Νεκροταφείο. Όπως αναφέρουν μάλιστα οι πληροφορίες, μετά το μνημόσυνο της Λένας θα αρχίσουν οι επίσημες διεργασίες του πρώην πρωθυπουργού για το κόμμα που σκέφτεται και το πιθανότερο είναι να φτιάξει οσονούπω.

