Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
19.6 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Λένα Δροσάκη για δίκη Φιλιππίδη: «Ταλαιπωρήθηκα πολύ – Είναι δύσκολο να περιγράψεις κάτι τόσο έντονο»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τη Λένα Δροσάκη υποδέχθηκε στο The 2Night Show της Τρίτης (21/10) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, καθώς και για την πολύκροτη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Με γνωρίσατε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Με το δικαστήριο, τον χωρισμό, είχα θέματα υγείας, είχε και η μαμά μου θέματα υγείας. Δεν είμαι η ίδια από τότε, με έμαθαν πολλά όλα αυτά τα γεγονότα. Δίνομαι όμως με τον ίδιο αυθορμητισμό σε ό,τι το αξίζει.

Όταν γίνεσαι προσβλητικός τότε απλώς σταματάω οποιαδήποτε επαφή· παλαιότερα μπορεί και έτρωγα τρία χρόνια για να σου αλλάξω άποψη. Μεγάλο χάσιμο χρόνου. Η συνειδητοποίηση σε βοηθάει πολύ, όπως και η ψυχοθεραπεία, με βοήθησε», εξομολογείται η Λένα Δροσάκη.

«Όταν ξεκινάμε την ψυχοθεραπεία γινόμαστε λίγο εγωιστές· με τον καιρό όμως αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα και για εσένα αλλά και για τον άλλον. Θεωρώ ότι η πρόθεση είναι το κύριο», τονίζει.

Όταν ρωτήθηκε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη και την καταδικαστική απόφαση της έδρας, η Λένα Δροσάκη απάντησε: «Κράτησε πέντε χρόνια, εκείνη η μέρα ήταν… Είναι δύσκολο να περιγράψεις κάτι τόσο έντονο. Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι η ανακούφιση ότι τελείωσε.

Ότι δεν θα ξαναπάω στο δικαστήριο, ότι δεν θα ξαναδώ κανέναν. Ακόμα ψάχνω τις λέξεις, την πρώτη μέρα ήμουν σε σοκ. Δεν ανατρέχω σε αυτές τις σκοτεινές περιόδους, αλλά θα το ξεκαθαρίσω μέσα μου. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Αν ξαναγινόταν μια παρόμοια κατάσταση, θα όφειλα να μάχομαι για αυτό».

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις

0
Επιχείρηση και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας πραγματοποιεί...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και σήμερα – Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ

0
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ημέρα πληρωμών και η σημερινή καθώς...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο στο δυστύχημα των Τεμπών – Η θεωρία της συγκάλυψης κατέρρευσε

0
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε στη συνέχεια γιατί να μονοπωλεί...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καρκίνος: Ένα συμπλήρωμα για το ήπαρ μπορεί να ενισχύσει την επιτυχία της ανοσοθεραπείας, σύμφωνα με μελέτη

0
Καρκίνος: Η ανοσοθεραπεία έχει φέρει επανάσταση στη θεραπεία πολλών...
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη με γκαζάκια έξω από τα Jumbo Αμαρουσίου – Υλικές ζημιές στο κτίριο

0
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική όταν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group