Λευτέρης Σουλτάτος: Το τρυφερό μήνυμα στη Βάσω Λασκαράκη για τα γενέθλιά της – «Έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μια άκρως συγκινητική αφιέρωση επέλεξε να κάνει ο Λευτέρης Σουλτάτος στη σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη, με αφορμή τα 46α γενέθλιά της. Ο γνωστός σεφ έκανε ένα flash back σε παλιές αναμνήσεις, μοιράζοντας με τον κόσμο την αγάπη του τη σύντροφο της ζωής του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λευτέρης Σουλτάτος, δημοσίευσε μία από τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα για την Βάσω Λασκαράκη.

«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη, βρήκα μία από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά, από μαύρα έγιναν άσπρα, αλλαγή στα πρόσωπα, στα κιλά, όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου», έγραψε ο Λευτέρης Σουλτάτος, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την πορεία του χρόνου και τη σταθερότητα των συναισθημάτων του.

Στο μήνυμά του δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη σχέση τους: «Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπό σου».

Η τρυφερή ανάρτηση έκλεισε με μια ζεστή ευχή: «Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα φωτεινή, πάντα όπως σε γνώρισα, αληθινή».

