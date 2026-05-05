ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αδέρφια για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάζονται φωτογραφίες στο Instagram

Στη σύλληψη δύο ανήλικων αδελφών για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της επεξεργάζονταν φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει ανήλικες στο Instagram και στη συνέχεια απομόνωναν τα πρόσωπά τους και τα μετέφεραν σε άλλα γυμνά σώματα. Έπειτα, αναρτούσαν τις φωτογραφίες αυτές σε ομάδα στο Instagram.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταγγελίες δύο ανήλικων κοριτσιών. Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα τους, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 30-4-2026 στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 17χρονη και 14χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση, κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ροή Ειδήσεων

Άγχος στις εξετάσεις: Πρακτικός οδηγός διαχείρισης για μαθητές και γονείς

Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων, πώς εκδηλώνεται και τι μπορούν να κάνουν έφηβοι και γονείς για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τότε πρέπει να πιείτε τον πρώτο σας καφέ

Η καθυστέρηση του πρώτου καφέ για 60-90 λεπτά βασίζεται σε μηχανισμούς όπως η αδενοσίνη και η πρωινή κορύφωση της κορτιζόλης, αλλά τα στοιχεία δεν δίνουν ένα απόλυτο «ιδανικό» timing για όλους.
Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται το νέο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη και κείμενα/σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση.
Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία για το κρίσιμο Game 3 με τη Μονακό, έχοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά και με μοναδική απουσία τον Τάισον Γουόρντ.
Χάποελ-Ρεάλ: Έτοιμος για πόλεμο ο Ιτούδης: «Παιχνίδι ζωής ή θανάτου το Game 3»

Ο Δημήτρης Ιτούδης και ο Λέβι Ράντολφ έστειλαν μήνυμα αντίδρασης ενόψει του τρίτου αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, τονίζοντας ότι το κλειδί θα είναι η άμυνα και η εκτέλεση του πλάνου.

