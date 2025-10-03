Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο και άλλους Έλληνες στον στολίσκο για τη Γάζα: «Ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει», σχολιάζει μέσω Instagram η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή το βίντεο του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές του Ισραήλ καθώς ήταν μέλος διεθνής στολίσκου και ταξίδευε με ένα από τα σκάφη που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και αναχαιτίστηκαν.

«Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου», αναφέρεται στο βίντεο και η Αφροδίτη Λατινοπούλου απαντά:

«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών.

Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό μήπως και δείτε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι».

Στη λεζάντα του βίντεο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου γράφει:

«Συγκινήθηκα 😂

Κάποιοι μάθανε πως η θάλασσα έχει σύνορα σήμερα!

Ας σας κρατήσουν λίγο μπας κ βάλετε μυαλό 😂».

