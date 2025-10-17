Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Λάρισα: ‘Eδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της.


Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.

Σημειώνεται πως η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group