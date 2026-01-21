Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup έγινε χθες εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και της αυξανόμενης ανησυχίας στην ΕΕ από τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών.

Μια μέρα αργότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δημοσίευσε βίντεο, μέσω του Instagram, με σκηνές από την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup που μετείχε με την ιδιότητα του προέδρου.

Στο βίντεο προβάλλονται πλάνα από το ταξίδι του, τις επαφές που είχε αλλά και με τις δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο συναντήσεων που είχε. Από το βίντεο δεν έλειψε φυσικά το καμπανάκι από την έναρξη των εργασιών και οι χαλαρές στιγμές που είχε συνεργάτες και συναδέλφους του.

«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία» έγραψε σχετικά ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

Πιερρακάκης σε Eurogroup: «Κλειδί ο διάλογος» στο μέτωπο των δασμών

«Αυτή ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση Eurogroup για εμένα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προεδρεύω της συνεδρίασης από την εκλογή μου τον Δεκέμβριο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου για την υλοποίηση των κοινών μας προτεραιοτήτων και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του Συμβουλίου, μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν, ξεκινώντας από την «ιστορική στιγμή», όπως είπε, που είχε την τιμή να παραλάβει από τον Υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας «ένα από αυτά τα σετ νομισμάτων που διατέθηκαν στη Βουλγαρία», καθώς από την 1η Ιανουαρίου είναι το νεότερο μέλος της ζώνης του ευρώ.

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη σημερινή συζήτηση των υπουργών για τη διακυβέρνηση της ευρωζώνης, λέγοντας, ότι «η εστίαση είναι στην ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης. Οι αναπληρωτές μας και οι ειδικοί μας θα αρχίσουν να εργάζονται με στόχο την ολοκλήρωση των συστάσεων για συμφωνία στην επόμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου».

Όπως είπε, «βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό πλαίσιο», «όπου ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και η ενότητα και ο συντονισμός είναι το κλειδί. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα μόνη της δεν αρκεί για το μέλλον. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού. Το Eurogroup δεσμεύεται να κάνει το δικό του μέρος. Ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης θα είναι η συμφωνία σε ένα ισχυρό σύνολο προτεραιοτήτων όταν αναθεωρήσουμε τις συστάσεις της ευρωζώνης τον επόμενο μήνα και, το πιο σημαντικό, να διασφαλίσουμε ότι θα τις υλοποιήσουμε».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος προήδρευσε στο πρώτο του Eurogroup, εξήγησε ότι παρότι η Γροιλανδία και οι απειλές για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν περιλαμβάνονταν επισήμως στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε αναπόφευκτα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων. Όπως είπε, για την Ευρώπη, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν αποτελούν απλώς πολιτικές θέσεις, αλλά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου – αρχές που είναι απαραίτητες όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Σε αυτό το πλαίσιο, «ο διάλογος παραμένει το κλειδί», ως βασικό εργαλείο αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ «η επιβολή δασμών θα υπονόμευε συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις και θα οδηγούσε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία».

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της» και σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συγκληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, για να αξιολογήσει την κατάσταση. Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε την εκλογή του Διοικητή της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για την επερχόμενη κενή θέση Αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Τέλος, ο Πιέρ Γκραμένα, Διευθυντής του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας, στην έναρξη της ομιλίας του μετά το τέλος της συνεδρίασης, συνεχάρη τον κ. Πιερρακάκη για το πρώτο Eurogroup, τονίζοντας ότι, «βρήκα ότι προήδρευσε εξαιρετικά, με παραγωγικές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Νομίζω ότι έθεσες έναν πολύ θετικό τόνο για τη θητεία σου», τόνισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Eurogroup.

Από την πλευρά του, Επίτροπος οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποσαφηνίσει τα επόμενα βήματά της, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναζήτηση εποικοδομητικών λύσεων. Ανέφερε ότι οι πολιτικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με την οικονομικά καλύτερη επιλογή να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας, ιδίως δεδομένου ότι η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και διακυβεύονται πολλά και για τις δύο πλευρές. Όπως είπε, «θέλουμε να αποφύγουμε τα αρνητικά σενάρια», αλλά «είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε», σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση εποικοδομητικών συμφωνιών.

Παράλληλα, ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γροιλανδίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ επιδιώκει μεν εποικοδομητική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραμένει όμως έτοιμη να αντιδράσει. Ερωτηθείς εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για αντίποινα από πλευράς ΕΕ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, απάντησε ότι «όλα τα εργαλεία είναι στο τραπέζι», επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ προτιμά τον διάλογο, αλλά διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης άλλων μέσων.

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Απαραίτητη η ευρωπαϊκή ενότητα και ο συντονισμός για την προάσπιση της κυριαρχίας

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Ειδικότερα, προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της Ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι, στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ενόψει των πρώτων συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN για το 2026, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι θέματα που αφορούν τη διεύρυνση της Ευρωζώνης, με την ένταξη της Βουλγαρίας από τις αρχές του έτους, καθώς και τη διαδικασία επιλογής νέου Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα, στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα εφεξής στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

