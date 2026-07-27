Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιπλέον 10 λεπτά μείωση στο diesel» – Τι είπε για τις συντάξεις χηρείας 

Πρόσθετη μείωση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) για τον Αύγουστο, κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε συνολικά η έκπτωση να ανέλθει σε 15 λεπτά, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές επηρεάζοντας το κόστος ζωής διεθνώς και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις συνέπειες για τους πολίτες. Σχετικά με τη νέα μείωση ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Ανησυχητικές»

«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δυστυχώς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, τελικά, στο κόστος ζωής. Η χώρα μας δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οπως είπε, ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του diesel που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια: «Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατ. ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι, στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία απέναντι σε κάθε εξωτερική δοκιμασία, χωρίς υπερφίαλες υποσχέσεις, αλλά με πράξεις».

Κοινωνικές παρεμβάσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την κοινωνική προστασία που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα όπως η αποκατάσταση της αδικίας ετών στις συντάξεις χηρείας με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

«Έτσι, 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται, 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% και δεν θα οφείλουν στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ, οι 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν πλέον τη μείωση της μίας εκ των δύο, ενώ διαγράφονται και οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, ενώ τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι νόμος του κράτους γίνονται πλέον 4 μόνιμες πολιτικές για τα Ατομα με Αναπηρία, ο Προσωπικός Βοηθός, η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση για όλα τα παιδιά, η οργανωμένη εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία όρασης και το νέο πρόγραμμα για την Προσβασιμότητα κατ’ οίκον, με εξασφαλισμένα 85 εκατ. ευρώ τον χρόνο.