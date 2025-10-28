Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Κύπρια παρουσιάστρια δεν μπορούσε να θυμηθεί με τίποτα το όνομα του καλεσμένου της – Τον είπε Λάμπη, Σάκη, αλλά ποτέ Μπάμπη

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μια αμήχανη αλλά παράλληλα και χιουμοριστική στιγμή σημειώθηκε στον «αέρα» της κυπριακής τηλεόρασης τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, όταν η παρουσιάστρια της εκπομπής «Πάμε Παρέα», Χριστιάνα Αρτεμίου, μπέρδεψε επανειλημμένα το όνομα του καλεσμένου της, προκαλώντας γέλια τόσο στο πλατό όσο και στους τηλεθεατές.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που η παρουσιάστρια καλωσόρισε τον καλεσμένο της, τον οποίο αποκάλεσε αρχικά «Λάκη», στη συνέχεια «Λάμπη» και αργότερα «Σάκη» –ενώ το σωστό όνομα ήταν Μπάμπης.

Εκείνος τη διόρθωνε χαμογελώντας κάθε φορά, με την ατμόσφαιρα στο στούντιο να παραμένει χαλαρή και κεφάτη.

